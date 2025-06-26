Премьер Словакии Фицо выступил с заявлением о санкциях против России

Ограничительные меры Евросоюза не приносят ожидаемого результата и не влияют на позицию Москвы в украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Санкционная политика имеет смысл тогда, когда она работает. В отношении такой страны, как Россия, санкции просто не работают», — сказал Фицо, выступая на заседании парламентского комитета по европейским делам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Он также выразил сомнение в целесообразности дальнейшего расширения санкционного давления, напомнив, что уже рассматривается 18-й пакет ограничительных мер. Фицо считает, что конфликт на Украине можно решить исключительно дипломатическими средствами.
Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России без решения вопроса по российскому энергосырью. Он призвал отложить обсуждение новых ограничительных мер до получения гарантий от Евросоюза по вопросам энергетической безопасности и компенсаций. Словакия, как и ряд других стран ЕС, обеспокоена возможным негативным влиянием отказа от российских энергоносителей на свою экономику.
В рамках плана REPowerEU, принятого весной 2022 года, страны ЕС обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. Однако структура импорта энергоресурсов из России изменилась незначительно: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла, в то время как доля трубопроводного газа снизилась.
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