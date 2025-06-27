В посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранцы хотят переехать в Россию
Иностранцы хотят переехать в Россию Фото:

Посольство России в Норвегии фиксирует увеличение числа обращений от иностранных граждан, заинтересованных в переезде на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — сказал посол РФ. Его цитату приводит РИА Новости.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Данный документ позволяет иностранцам, не согласным с политикой своих стран, временно проживать в России без необходимости подтверждения знания русского языка.

Ранее аналогичное увеличение обращений фиксировалось и в российском посольстве в Швеции: с сентября 2024 года порядка 30 граждан этой страны подали заявления на получение визы для переезда в Россию, мотивируя свой выбор несогласием с внутренней и внешней политикой Швеции, а также стремлением к жизни в обществе с традиционными ценностями. Эти обращения стали возможны после подписания в 2024 году указа президента РФ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Норвегии фиксирует увеличение числа обращений от иностранных граждан, заинтересованных в переезде на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов. «Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — сказал посол РФ. Его цитату приводит РИА Новости. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Данный документ позволяет иностранцам, не согласным с политикой своих стран, временно проживать в России без необходимости подтверждения знания русского языка. Ранее аналогичное увеличение обращений фиксировалось и в российском посольстве в Швеции: с сентября 2024 года порядка 30 граждан этой страны подали заявления на получение визы для переезда в Россию, мотивируя свой выбор несогласием с внутренней и внешней политикой Швеции, а также стремлением к жизни в обществе с традиционными ценностями. Эти обращения стали возможны после подписания в 2024 году указа президента РФ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...