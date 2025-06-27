В «Азове»* произошел раскол после боев в Мариуполе

В украинском нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической в РФ) случился раскол после боев в Мариуполе. Об этом пишет издание «Страна».
По информации, полученной «Страной» от источника в националистических кругах, внутри движения «Азова»* изначально существовали различные фракции. Однако после начала боевых действий в Мариуполе в 2022 году между Андреем Билецким и Денисом Прокопенко наметился раскол. Прокопенко возглавил оборону города, в то время как к Билецкому возникли вопросы относительно его отсутствия на фронте. После того как Прокопенко оказался в плену, основатель «Азова»* предпринял попытку восстановить свою репутацию, создав 3-ю отдельную бригаду. Впоследствии, вернувшись из плена, Прокопенко сформировал 12-ю бригаду в структуре Национальной гвардии. С того времени между двумя лидерами сохранялись напряженные отношения, однако теперь противостояние приобрело открытый характер, отметил собеседник издания.
Кроме того, в середине июня майор Нацгвардии Украины Андрей Кориневич, представляющий 12-ю бригаду «Азова»*, выступил с обвинением в адрес четырех военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявив, что они причастны к его избиению в Ивано-Франковске. По словам Кориневича, эти бойцы имеют тесные связи с Андреем Билецким — командиром 3-го армейского корпуса и основателем подразделения «Азов»*. Несмотря на то что обе бригады — 12-я и 3-я — сформированы из бывших бойцов нацбатальона, 12-я бригада Национальной гвардии была создана Денисом Прокопенко, который возглавлял «Азов»* во время обороны Мариуполя в 2022 году.
Кориневич заявил, что Билецкий эксплуатирует своих подчиненных в интересах собственной политической карьеры. В связи с избиением Кориневича правоохранительные органы начали расследование по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство. Замкомандира 12-й бригады Святослав Паламарь заявил, что участники нападения руководствовались не принципами украинских националистов, а криминальными понятиями.
Ранее стало известно, что в Киеве была предотвращена попытка подрыва одного из военнослужащих «Азова»*. Мужчина познакомился в соцсетях с девушкой, которая позвала бойца на свидание. Прибыв на место назначенной встречи, мужчина получил сообщение от девушки. Она писала, что пока не готова выйти и попросила его забрать ключи от домофона, спрятанные под сиденьем желтого скутера, припаркованного поблизости. Подойдя к транспортному средству и задержавшись возле него, скутер взорвался. Военнослужащему удалось своевременно отойти на безопасное расстояние, благодаря чему он не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего и устанавливают лиц, причастных к попытке покушения.
* «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
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