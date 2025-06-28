Матвиенко рассказала восстановятся ли отношения между Россией и Европой

Матвиенко: Европа восстановит отношения с Россией
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Матвиенко выразила надежду, что Европа очнется и восстановит отношения с РФ
Матвиенко выразила надежду, что Европа очнется и восстановит отношения с РФ Фото:

Отношения между Россией и европейскими странами в будущем будут восстановлены, однако инициатива по их нормализации должна исходить не от России. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу», — подчеркнула Матвиенко в ходе встречи с участниками проекта «Поезд памяти» в Санкт-Петербурге. Ее слова передает РИА «Новости».

По словам спикера Совета Федерации, европейские государства своими действиями причинили вред, прежде всего, самим себе. Она выразила надежду, что «в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили».

Матвиенко отметила, что жизненный уровень жителей Европы снизился, тогда как российская экономика демонстрирует стабильный рост. Она добавила, что в России отмечаются темпы экономического развития выше мировых показателей, уровень безработицы остается низким, а все социальные обязательства выполняются в полном объеме.

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Отношения между Россией и европейскими странами в будущем будут восстановлены, однако инициатива по их нормализации должна исходить не от России. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу», — подчеркнула Матвиенко в ходе встречи с участниками проекта «Поезд памяти» в Санкт-Петербурге. Ее слова передает РИА «Новости». По словам спикера Совета Федерации, европейские государства своими действиями причинили вред, прежде всего, самим себе. Она выразила надежду, что «в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили». Матвиенко отметила, что жизненный уровень жителей Европы снизился, тогда как российская экономика демонстрирует стабильный рост. Она добавила, что в России отмечаются темпы экономического развития выше мировых показателей, уровень безработицы остается низким, а все социальные обязательства выполняются в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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