Матвиенко рассказала восстановятся ли отношения между Россией и Европой

Отношения между Россией и европейскими странами в будущем будут восстановлены, однако инициатива по их нормализации должна исходить не от России. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы — соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу», — подчеркнула Матвиенко в ходе встречи с участниками проекта «Поезд памяти» в Санкт-Петербурге. Ее слова передает РИА «Новости».
По словам спикера Совета Федерации, европейские государства своими действиями причинили вред, прежде всего, самим себе. Она выразила надежду, что «в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили».
Матвиенко отметила, что жизненный уровень жителей Европы снизился, тогда как российская экономика демонстрирует стабильный рост. Она добавила, что в России отмечаются темпы экономического развития выше мировых показателей, уровень безработицы остается низким, а все социальные обязательства выполняются в полном объеме.
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