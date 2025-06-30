Украина назвала переданные Западом корабли в честь российских городов

Украина присвоила новым кораблям, переданным ей западными странами, названия российских городов — Мариуполь (ДНР) и Мелитополь (Запорожская область). Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
«В составе украинских ВМС появились корабли с названиями „Мариуполь“ и „Мелитополь“, а на подходе еще и „Геническ“», — сообщает издание. Речь идет о двух тральщиках — M923 Narcis и M863 Vlaardingen, ранее входивших в состав Королевских военно-морских сил Нидерландов. Эти корабли были построены в 1980-х годах и уже выведены из эксплуатации.
Украина получила их в рамках помощи от союзников по НАТО. По информации «Военного обозрения», судна в настоящее время находятся в одном из европейских портов.
О намерении передать эти корабли власти Амстердама и Брюсселя объявили еще в 2023 году, однако фактическая передача состоялась лишь сейчас. По всей видимости, тральщики будут размещены на бельгийской военно-морской базе, как это ранее произошло с британскими кораблями, переданными Украине. Ввиду отсутствия возможностей, украинская сторона не сможет перебазировать их в Одессу.
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