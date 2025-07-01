СКР готовится объявить Дудя* в розыск

Следственный комитет России подтвердил возбуждение уголовного дела против иноагента Юрия Дудя. Блогер подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч.2 ст. 330.1 УК РФ). Его готовятся объявить в розыск.
«Дудь включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами России. Он дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента», — пояснили причину возбуждения уголовного дела в СКР. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск, отметили в СКР.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории России
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