Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.
«После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале РБК-Украина. По данным источника агентства, французский лидер подробно рассказал своему украинскому коллеге о содержании беседы с президентом России.
В материале уточняется, что Макрон передал Зеленскому детали проведенных переговоров, однако содержание этих данных не раскрывается. Официальные представители Елисейского дворца и Офиса президента Украины пока не комментируют обстоятельства и итоги телефонных разговоров.
Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер уделил особое внимание ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув, что противостояние между Москвой и Киевом стало результатом политики западных стран. По его словам, на протяжении длительного времени Запад формировал на территории Украины антироссийский плацдарм, а в настоящее время продолжает способствовать затягиванию боевых действий, напоминает «Национальная служба новостей».
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