Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон после разговора с Путиным сообщил Зеленскому подробности переговоров
Макрон после разговора с Путиным сообщил Зеленскому подробности переговоров Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

«После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале РБК-Украина. По данным источника агентства, французский лидер подробно рассказал своему украинскому коллеге о содержании беседы с президентом России.

В материале уточняется, что Макрон передал Зеленскому детали проведенных переговоров, однако содержание этих данных не раскрывается. Официальные представители Елисейского дворца и Офиса президента Украины пока не комментируют обстоятельства и итоги телефонных разговоров.

Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер уделил особое внимание ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув, что противостояние между Москвой и Киевом стало результатом политики западных стран. По его словам, на протяжении длительного времени Запад формировал на территории Украины антироссийский плацдарм, а в настоящее время продолжает способствовать затягиванию боевых действий, напоминает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник. «После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале РБК-Украина. По данным источника агентства, французский лидер подробно рассказал своему украинскому коллеге о содержании беседы с президентом России. В материале уточняется, что Макрон передал Зеленскому детали проведенных переговоров, однако содержание этих данных не раскрывается. Официальные представители Елисейского дворца и Офиса президента Украины пока не комментируют обстоятельства и итоги телефонных разговоров. Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер уделил особое внимание ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув, что противостояние между Москвой и Киевом стало результатом политики западных стран. По его словам, на протяжении длительного времени Запад формировал на территории Украины антироссийский плацдарм, а в настоящее время продолжает способствовать затягиванию боевых действий, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...