На мопеде под обстрелами и швея-волонтер: Путин отметил народных героев СВО

Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» россиянам за помощь участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых регионов. Торжественная церемония прошла в рамках форума, организованного «Народным фронтом». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Глава государства отметил семью Малий за их заслуги. Игорь и Валентина, вместе с сыном Ильей, взяли на себя заботу о жителях Курахово в Донецкой области. Игорь, рискуя жизнью, на мопеде доставлял лекарства пострадавшим, оказав помощь свыше 150 людям.
Также Путин отметил заслуги Ольги Язевой, шьющей одежду для бойцов. Кроме того, президент выделил создателя комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна» Ивана Солдатова.
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