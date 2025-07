Рокер из Екатеринбурга, покоривший США, попал под суд за дискредитацию армии: что о нем известно

Лидера Slaughter to Prevail обвиняют в дискредитации российской армии

Александр Шиколай не только поет, но и дерется на голых кулаках Фото: Илья Московец © URA.RU Нагатинский районный суд Москвы рассматривает дело лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible, родом из поселка под Екатеринбургом). Музыканта обвиняют в дискредитации российской армии. Что известно об экстрим-вокалисте родом из уральской глубинки, которого любят в Европе и США, — в материале URA.RU. Биография Родом Александр из поселка Большой Исток. Музыкант говорил, что был трудным ребенком: в детском саду впервые попробовал сигареты, в 9 лет — алкоголь. Тогда отчим решил отдать парня в кадетскую школу. В детстве Шиколая увлекла и музыка: сначала рэп и хип-хоп, потом тяжелый металл, постепенно он стал обучаться экстрим-вокалу, завел канал, где количество подписчиков стремительно росло — сейчас за музыкантом наблюдает 1,4 млн человек. У Александра есть шрам, но он сделан с помощью косметической операции Фото: Илья Московец © URA.RU После школы Александр отучился в колледже на механикаа, начал работать на металлургическом заводе за станком, потом — контролером ОТК и некоторое время — инженером-механиком. Параллельно с этим рокер развивал свою страницу на YouTube под псевдонимом Alex Terrible. Однажды его заметил музыкант группы Acrania Джек Симонс и предложил сотрудничество: так в 2014 году началась история дэткор-группы Slaughter to Prevail, которая взорвала американскую и европейскую публику. Также Шиколай известен как человек, который сделал специальную операцию по шрамированию на лице. В 2023 году начал заниматься в Америке с Артемом Левиным (многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу— прим. ред.), увлекся кулачным боем, а в 2025 году дебютировал в этом виде спорта. Мировые турне со звездами и триколор В начале карьеры группа во главе с Александром Шиколаем (является солистом) гастролировала по России, затем по Европе — выступала на фестивалях Tech-Fest 2015 и Plague Fest 2015. В 2016 году группа Slaughter to Prevail подписала контракт с лейблом Sumerian Records, который также продюсирует Asking Alexandria, Betraying the Martyrs, Born of Osiris, Capture. После этого команда отправляется в тур по Америке, где покоряет слушателей. Александр Шиколай является вокалистом группы Фото: Per-Otto Oppi / Keystone Press Agency / Global Look Press Группа выступает в масках. Несмотря на то, что коллектив любим западной публикой, песни музыканты исполняют на русском языке, а на своих концертах не стесняются показывать российский флаг. Из последних совместных выступлений у Slaughter to Prevail за плечами — работа с Мэрилином Мэнсоном и Slipknot. Несмотря на славу, Шиколай говорит, что он домосед и всегда с радостью возвращается к семье, которая живет под Екатеринбургом. К тому же, рассказывал музыкант, он не считает США своим домом, скорее это место работы. При этом Александр пояснял, что намерен получить «Гринкарту», чтобы было удобнее гастролировать. «Сейчас я хотел бы, чтобы у меня была возможность скататься в Европу, Азию, а „Гринкарта“ — это просто удобство. Я сейчас нахожусь в США по рабочей визе, которая заканчивается в августе 2025 года. Если ее продлят, я буду дальше там работать, нет — попробую получить „Гринкарту“», — делился вокалист в интервью URA.RU. Отношение к СВО Александр Шиколай делал заявление в 2022 году. В нем он выступил против любых военных конфликтов, где бы они ни были. В 2024 году в интервью Юрию Дудю (внесен в реестр иностранных агентов) заявил, что считает себя аполитичным человеком. «Я не политик, не геополитик, я могу наговорить лишнего», — признался певец и уточнил, что хочет отдавать себя музыке, а не различным рассуждениям. Задержание Солиста дэткор-группы задержали во время съемок музыкального клипа в Москве в июне 2025 года. Вместе с ним в отдел полиции доставили всю съемочную команду, но позже всех отпустили. Следом музыкант объяснил, что человек, отвечающий за локацию, не согласовал мероприятие с местной администрацией или полицией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

