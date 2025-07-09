Mash: до 8 тысяч украинским военным грозит «огневой мешок» в ДНР

До восьми тысяч украинских военных могут оказаться в «огневом мешке» ВС РФ в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на российских военнослужащих, принимающих участие в СВО.
«До 8000 боевиков ВСУ могут попасть в „огневой мешок“ ВС РФ в Константиновке ДНР — на фоне наступления российской армии. Среди украинских группировок есть подразделения иностранных наёмников», — пишет telegram-канал. Со ссылкой на слова военных, там отметили, что в образовавшемся «кармане» протяженностью 16 километров находятся три механизированные национальные бригады, одну из которых называют батальоном «Скала» и подразделения иностранных наемников.
С северного направления российские десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают зачистку района Часова Яра. С юга наступают ВС РФ вытесняют украинские силы в сторону Константиновки. Наиболее ожесточенные столкновения сейчас фиксируются в населенном пункте Романовка.
Mash уточняет, что самая протяженная линия обороны ВСУ проходит от села Катериновка до села Великая Гора, где сконцентрированы значительные силы территориальной обороны ВСУ. Там же замечено присутствие механизированных батальонов президентской бригады Украины.
Также сообщается, что российские военные начали натыкаться на некрологи иностранных военных. Среди наемников оказались граждане Великобритании, Грузии и представители французского легиона.
ВС РФ ведут активное наступление на территории ДНР. Установлен контроль над населенными пунктами Перебудова, Запорожье и Удачное, что позволило расширить контроль вдоль административной границы республики и создать условия для дальнейшего продвижения, в том числе в направлении стратегически важной Константиновки.
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