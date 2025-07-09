Паслер собирает свердловских мэров на разговор

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проведет 15 июля совещание с главами муниципалитетов. В повестке пять тем, в конце дня тренинг, рассказал URA.RU знакомый с программой источник.
«Встреча пройдет в резиденции губернатора, начало в 10:00 часов. Будут доклады по летней оздоровительной компании 2025 года, по подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду, служба по контракту, формирование бюджета на ближайшие три года, посевная и уборочная кампания. Потом тренинг, работа в командах. Ориентировочно до шести вечера», — поделился собеседник.
Для Паслера, занявшего пост главы региона в конце марта, это первая большая встреча с мэрами. До этого он встречался с ними в рамах праймериз, когда ездил по столицам управленческих округов. Его предшественник Евгений Куйвашев предпочитал другой формат встреч. Два раза в год он собирал глав в правительственном санатории «Гранатовая бухта» в Сысерти. Такие встречи, как правило, длились два дня, и помимо официальной части была неофициальная. В частности, главы играли в волейбол. Последнюю встречу с муниципалами накануне отставки Куйвашев пропустил.
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