Украина добилась от Еврокомиссии очередной многомиллиардной помощи

Европейская комиссия одобрила предоставление Киеву дополнительной финансовой поддержки в размере четырех миллиардов евро. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Я могу объявить о выделении €1 млрд макрофинансовой помощи Украине», — рассказала фон дер Ляйен на конференции доноров Украины в Риме. Ее слова приводит ТАСС. Кроме того, из фонда поддержки Украины планируется выделить еще три миллиарда евро.
Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины, которые планируется включить в специальный фонд в рамках проекта семилетнего бюджета ЕС с 2028 года. Представить проект планируется 16 июля, передает «Национальная служба новостей».
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