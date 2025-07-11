После удара ВСУ в Алешках рухнула часть жилого дома

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Подобраться к месту происшествия спасателям мешают дроны ВСУ
Подобраться к месту происшествия спасателям мешают дроны ВСУ Фото:

После авиаудара вооруженных сил Украины обрушился дом в Алешках Херсонской области. Об этом МЧС сообщили URA.RU.

«Ориентировочно в 16:00 в результате украинской атаки в городе Алешки было попадание в пятиэтажный двухподъездный жилой дом по улице Самарца, 20», — сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова приводит «Херсонское агентство новостей». Также он сообщил, что масштабы ущерба в настоящее время устанавливаются. Речь идет о двухподъездном доме.

Поступила информация, что под завалами находятся люди. Количество людей, которые там оказались неизвестно. Спасателям мешают добраться до места разрушения, силы ВСУ, которые атакуют их дронами.

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После авиаудара вооруженных сил Украины обрушился дом в Алешках Херсонской области. Об этом МЧС сообщили URA.RU. «Ориентировочно в 16:00 в результате украинской атаки в городе Алешки было попадание в пятиэтажный двухподъездный жилой дом по улице Самарца, 20», — сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова приводит «Херсонское агентство новостей». Также он сообщил, что масштабы ущерба в настоящее время устанавливаются. Речь идет о двухподъездном доме. Поступила информация, что под завалами находятся люди. Количество людей, которые там оказались неизвестно. Спасателям мешают добраться до места разрушения, силы ВСУ, которые атакуют их дронами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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