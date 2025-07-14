Александра Пахмутова отменила свое выступление на «Славянском базаре»

Народная артистка СССР и России, композитор Александра Пахмутова не смогла приехать на открытие Международного музыкального фестиваля в Белоруссии из-за жары. В ее окружении сообщили, что температура воздуха в более чем +30 градусов может нанести вред здоровью артистки.
«Если бы не было так жарко, еще был бы шанс на такое перемещение. В прошлом году Александра Николаевна смогла посетить свою родину — Волгоград, где ей установили скульптуру в виде девочки с аккордеоном. <...> Но тогда был конец апреля. А сейчас — разгар июля, и в Москве, и в Витебске установилась температура за 30 градусов, очень душно. При таких погодных условиях довольно долгая дорога могла бы нанести вред ее здоровью. Мы все испугались, что жара убьет Александру Николаевну», — заявили в близком окружении артистки для MK.RU.
В результате, для церемонии открытия Александра Пахмутова подготовила видеообращение — в нем она с теплыми пожеланиями обратилась к белорусам. На фестивале партию рояля в композиции «Беловежская пуща» вместо Пахмутовой исполнил Елисей Соколиков — лауреат первой степени конкурсов Orbetello Piano Competition Junior и International Amadeus Piano Competition в Италии, а также Республиканского конкурса пианистов имени В. В. Оловникова.
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