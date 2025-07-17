Увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА на Воронеж

По итогам атаки БПЛА на Воронежскую область, увеличилось количество пострадавших. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«По уточненной информации наших медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале губернатора. По информации, двое несовершеннолетних госпитализированы. А еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации.
Ранее после ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших достигло трех человек, среди которых были и несовершеннолетние. Всего за ночь было сбито 6 БПЛА, по информации Минобороны РФ.
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