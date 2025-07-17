Увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА на Воронеж

Число пострадавших от атаки БПЛА на Воронеж выросло до четырех человек
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После атак БПЛА на воронеж количество пострадавших выросло до четырех человек
После атак БПЛА на воронеж количество пострадавших выросло до четырех человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По итогам атаки БПЛА на Воронежскую область, увеличилось количество пострадавших. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По уточненной информации наших медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале губернатора. По информации, двое несовершеннолетних госпитализированы. А еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации.

Ранее после ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших достигло трех человек, среди которых были и несовершеннолетние. Всего за ночь было сбито 6 БПЛА, по информации Минобороны РФ.

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По итогам атаки БПЛА на Воронежскую область, увеличилось количество пострадавших. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. «По уточненной информации наших медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале губернатора. По информации, двое несовершеннолетних госпитализированы. А еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации. Ранее после ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших достигло трех человек, среди которых были и несовершеннолетние. Всего за ночь было сбито 6 БПЛА, по информации Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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