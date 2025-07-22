Скончалась жена свердловского политика Бакова

Скончалась жена свердловского политика и бизнесмена Антона Бакова — Марина. Об этом сообщил супруг на своей странице в Facebook (принадлежит корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ).
«У меня умерла жена, я безутешен. Спасибо, Марина, за сына и дочь и за 35 лет счастья», — написал Баков 22 июля.
Марина Бакова владела магазинами немецкой одежды Steilmann в Екатеринбурге. О сокращении сети стало известно в марте 2016 года, тогда же закрылась одна из трех точек.
Антон Баков разбогател на торговле землей. В сентябре 2023 года он презентовал свою книгу со сказами про Богдашку Топорка, который претендовал на звание нового символа Урала.
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