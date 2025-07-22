22 июля 2025

Скончалась жена свердловского политика Бакова

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Баков сообщил о смерти супруги в соцсетях
Антон Баков сообщил о смерти супруги в соцсетях Фото:

Скончалась жена свердловского политика и бизнесмена Антона Бакова  — Марина. Об этом сообщил супруг на своей странице в Facebook (принадлежит корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ).

«У меня умерла жена, я безутешен. Спасибо, Марина, за сына и дочь и за 35 лет счастья», — написал Баков 22 июля.

Марина Бакова владела магазинами немецкой одежды Steilmann в Екатеринбурге. О сокращении сети стало известно в марте 2016 года, тогда же закрылась одна из трех точек.

Антон Баков разбогател на торговле землей. В сентябре 2023 года он презентовал свою книгу со сказами про Богдашку Топорка, который претендовал на звание нового символа Урала.

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Скончалась жена свердловского политика и бизнесмена Антона Бакова  — Марина. Об этом сообщил супруг на своей странице в Facebook (принадлежит корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). «У меня умерла жена, я безутешен. Спасибо, Марина, за сына и дочь и за 35 лет счастья», — написал Баков 22 июля. Марина Бакова владела магазинами немецкой одежды Steilmann в Екатеринбурге. О сокращении сети стало известно в марте 2016 года, тогда же закрылась одна из трех точек. Антон Баков разбогател на торговле землей. В сентябре 2023 года он презентовал свою книгу со сказами про Богдашку Топорка, который претендовал на звание нового символа Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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