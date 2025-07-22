22 июля 2025

На национализированном заводе бизнесмена Гайсина сменилась власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Заводом «Исеть» в Каменске-Уральском будет руководить новый начальник (архивное фото)
Заводом «Исеть» в Каменске-Уральском будет руководить новый начальник (архивное фото) Фото:

Государственная корпорация «Ростех» назначила нового генерального директора на завод электрических соединителей «Исеть». Руководство предприятием, которое ранее принадлежало бизнесмену Малику Гайсину, теперь передано Сергею Носкову. Он официально приступил к обязанностям 23 июля.

Контракт с Носковым заключен сроком на два года. Решение было принято единогласно на заседании совета директоров, прошедшем 21 июля. Одновременно с этим полномочия прежнего главы завода Константина Мединского были досрочно прекращены по соглашению сторон. Эти данные появились на платформе «Интерфакс — Раскрытие».

Завод «Исеть» производит электрические соединители специального назначения и ранее входил в бизнес-империю Малика Гайсина. В 2023 году предприятие национализировали по иску Генпрокуратуры РФ, сам Гайсин является фигурантом уголовного дела. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса — о присвоении и растрате (ст. 160) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201). После этого контроль над предприятием перешел к «Ростеху», который ранее владел блокирующим пакетом акций.

Первым директором завода после национализации стал Константин Мединский. Он возглавил предприятие в декабре 2023 года и оставался на посту до июля 2025-го. В мае этого года завод с инспекцией посетил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он лично пообщался с коллективом и убедился, что предприятие стабильно работает, зарплаты выплачиваются, а модернизация запланирована.

Также на заседании совета директоров завода было решено, что с 30 июля предприятие перейдет на единое закупочное положение «Ростеха». Все старые регламенты утратят силу.

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Государственная корпорация «Ростех» назначила нового генерального директора на завод электрических соединителей «Исеть». Руководство предприятием, которое ранее принадлежало бизнесмену Малику Гайсину, теперь передано Сергею Носкову. Он официально приступил к обязанностям 23 июля. Контракт с Носковым заключен сроком на два года. Решение было принято единогласно на заседании совета директоров, прошедшем 21 июля. Одновременно с этим полномочия прежнего главы завода Константина Мединского были досрочно прекращены по соглашению сторон. Эти данные появились на платформе «Интерфакс — Раскрытие». Завод «Исеть» производит электрические соединители специального назначения и ранее входил в бизнес-империю Малика Гайсина. В 2023 году предприятие национализировали по иску Генпрокуратуры РФ, сам Гайсин является фигурантом уголовного дела. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса — о присвоении и растрате (ст. 160) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201). После этого контроль над предприятием перешел к «Ростеху», который ранее владел блокирующим пакетом акций. Первым директором завода после национализации стал Константин Мединский. Он возглавил предприятие в декабре 2023 года и оставался на посту до июля 2025-го. В мае этого года завод с инспекцией посетил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он лично пообщался с коллективом и убедился, что предприятие стабильно работает, зарплаты выплачиваются, а модернизация запланирована. Также на заседании совета директоров завода было решено, что с 30 июля предприятие перейдет на единое закупочное положение «Ростеха». Все старые регламенты утратят силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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