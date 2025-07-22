На национализированном заводе бизнесмена Гайсина сменилась власть

Государственная корпорация «Ростех» назначила нового генерального директора на завод электрических соединителей «Исеть». Руководство предприятием, которое ранее принадлежало бизнесмену Малику Гайсину, теперь передано Сергею Носкову. Он официально приступил к обязанностям 23 июля.
Контракт с Носковым заключен сроком на два года. Решение было принято единогласно на заседании совета директоров, прошедшем 21 июля. Одновременно с этим полномочия прежнего главы завода Константина Мединского были досрочно прекращены по соглашению сторон. Эти данные появились на платформе «Интерфакс — Раскрытие».
Завод «Исеть» производит электрические соединители специального назначения и ранее входил в бизнес-империю Малика Гайсина. В 2023 году предприятие национализировали по иску Генпрокуратуры РФ, сам Гайсин является фигурантом уголовного дела. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса — о присвоении и растрате (ст. 160) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201). После этого контроль над предприятием перешел к «Ростеху», который ранее владел блокирующим пакетом акций.
Первым директором завода после национализации стал Константин Мединский. Он возглавил предприятие в декабре 2023 года и оставался на посту до июля 2025-го. В мае этого года завод с инспекцией посетил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он лично пообщался с коллективом и убедился, что предприятие стабильно работает, зарплаты выплачиваются, а модернизация запланирована.
Также на заседании совета директоров завода было решено, что с 30 июля предприятие перейдет на единое закупочное положение «Ростеха». Все старые регламенты утратят силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!