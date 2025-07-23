В центре Екатеринбурга появился мемориал в честь иконы рок-музыки Оззи Осборна. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал в честь основателя группы Black Sabbath появился 23 июля
Мемориал в честь основателя группы Black Sabbath появился 23 июля Фото:

В Екатеринбурге поклонники творчества рок-музыканта, лидера и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна устроили стихийный мемориал. Он появился у памятника группы The Beatles на улице Горького на следующий день после смерти певца.

«Фанаты вывесили флаг с названием рок-группы, в которой пел Оззи Осборн. Постепенно народу становится все больше и больше, некоторые несут цветы», — передает корреспондент URA.RU.

Музыкант скончался на 77-м году жизни 22 июля. Тремя неделями ранее он выступил с прощальным концертом в родном Бирмингеме (Британия), записанным на видео. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Осборн не мог ходить — весь концерт провел на импровизированном троне. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге поклонники творчества рок-музыканта, лидера и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна устроили стихийный мемориал. Он появился у памятника группы The Beatles на улице Горького на следующий день после смерти певца. «Фанаты вывесили флаг с названием рок-группы, в которой пел Оззи Осборн. Постепенно народу становится все больше и больше, некоторые несут цветы», — передает корреспондент URA.RU. Музыкант скончался на 77-м году жизни 22 июля. Тремя неделями ранее он выступил с прощальным концертом в родном Бирмингеме (Британия), записанным на видео. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Осборн не мог ходить — весь концерт провел на импровизированном троне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...