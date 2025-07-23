В Екатеринбурге поклонники творчества рок-музыканта, лидера и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна устроили стихийный мемориал. Он появился у памятника группы The Beatles на улице Горького на следующий день после смерти певца.
«Фанаты вывесили флаг с названием рок-группы, в которой пел Оззи Осборн. Постепенно народу становится все больше и больше, некоторые несут цветы», — передает корреспондент URA.RU.
Музыкант скончался на 77-м году жизни 22 июля. Тремя неделями ранее он выступил с прощальным концертом в родном Бирмингеме (Британия), записанным на видео. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Осборн не мог ходить — весь концерт провел на импровизированном троне.
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