В свердловские города нужны сотни новых автобусов, первые уже пришли. Фото, видео

Верхняя Пышма получила семь новых автобусов

23 июля 2025 в 19:35 Размер текста - 17 +

На автобусы в Верхней Пышме потратили более 110 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В городах Свердловской области необходимо заменить 1200 автобусов, рассказал URA.RU министр транспорта региона Александр Толкачев. И эта работа уже ведется. Днем 23 июля семь новых автобусов передали властям Верхней Пышмы — городу-спутнику Екатеринбурга, передает корреспондент агентства. «Нам нужно менять 1200 автобусов. Планов стоит очень много, [врио губернатора] Денис Паслер активно включился в эти вопросы. В Екатеринбурге мы видим с вами, что приобретаются автобусы особо большого класса (речь идет об новых автобусах-„гормошках“ — прим. URA.RU). Люди, когда видят появление нового общественного транспорта, уже ждут новые больше, чем старые, некомфортные», — поделился Толкачев. Всего на закупку семи автобусов для Верхней Пышмы в этом году было потрачено более 110 миллионов рублей. Из них 79 миллионов рублей выделено из бюджета области, остальное — софинансирование со стороны муниципалитета и автотранспортного предприятия, которое также принадлежит городу. Уже 24 июля на линию выйдут 5 автобусов модели ЛиАЗ и две «ГАЗели». Машины пригнали из Москвы. По словам одного из водителей, благодаря отсутствию госномеров они проехали по трассе M-12 до Казани бесплатно. Ранее URA.RU писало о закупке свердловскими властями общественного транспорта для 12 городов в 2025-м. Семь автобусов получил Краснотурьинск, Новоуральск — пять. Еще 11 автобусов будут обслуживать межмуниципальные маршруты, связывающие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, а также Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск. Всего в этом году заменят 52 автобуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах Свердловской области необходимо заменить 1200 автобусов, рассказал URA.RU министр транспорта региона Александр Толкачев. И эта работа уже ведется. Днем 23 июля семь новых автобусов передали властям Верхней Пышмы — городу-спутнику Екатеринбурга, передает корреспондент агентства. «Нам нужно менять 1200 автобусов. Планов стоит очень много, [врио губернатора] Денис Паслер активно включился в эти вопросы. В Екатеринбурге мы видим с вами, что приобретаются автобусы особо большого класса (речь идет об новых автобусах-„гормошках“ — прим. URA.RU). Люди, когда видят появление нового общественного транспорта, уже ждут новые больше, чем старые, некомфортные», — поделился Толкачев. Всего на закупку семи автобусов для Верхней Пышмы в этом году было потрачено более 110 миллионов рублей. Из них 79 миллионов рублей выделено из бюджета области, остальное — софинансирование со стороны муниципалитета и автотранспортного предприятия, которое также принадлежит городу. Уже 24 июля на линию выйдут 5 автобусов модели ЛиАЗ и две «ГАЗели». Машины пригнали из Москвы. По словам одного из водителей, благодаря отсутствию госномеров они проехали по трассе M-12 до Казани бесплатно. Ранее URA.RU писало о закупке свердловскими властями общественного транспорта для 12 городов в 2025-м. Семь автобусов получил Краснотурьинск, Новоуральск — пять. Еще 11 автобусов будут обслуживать межмуниципальные маршруты, связывающие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, а также Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск. Всего в этом году заменят 52 автобуса.