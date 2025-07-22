Уральский бренд одежды потерял почти 48 миллионов рублей из-за атаки хакеров

Уральский бренд одежды 12storeez сообщил о потере почти 48 миллионов рублей в результате кибератаки, произошедшей в июне 2025 года. Русскоязычные хакеры требовали 20 миллионов рублей, сообщил бренд в своих соцсетях.
«Требовали 20 миллионов рублей в криптовалюте — за ключи к расшифровке данных и за неразглашение информации из украденных корпоративных источников. Переписка велась на английском, с номера, зарегистрированного в Нидерландах. Но программы, которые использовались для взлома, доступны только на русском. Это доказывает тот факт, что хакеры — русскоязычные», — рассказал бренд в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бренд потерял 23 миллиона рублей из-за простоя офиса, более 20 из-за несостоявшихся продаж в магазинах за два дня и 5 миллионов было потрачено на экспертов по кибербезопасности и юристов.
По данным 12storeez, взлом корпоративной системы стал возможен из-за отсутствия двухфакторной аутентификации и наличия внешнего доступа к некоторым сервисам, необходимого для взаимодействия с партнерами. Хакеры проникли в инфраструктуру через уязвимый сегмент и за 40 минут зашифровали часть внутренних данных. Персональная информация размещается в защищенном кластере систем, доступ к которому злоумышленникам получить не удалось. Некоторые корпоративные данные подверглись шифрованию и были удалены, однако, благодаря многократному резервному копированию и раздельному хранению копий, удалось восстановить 99% утраченной информации.
В результате компания отказалась идти на сделку с киберпреступниками, несмотря на потенциально меньшие финансовые потери, объяснив это принципиальной позицией и риском повторных вымогательств. После публикации информации об атаке злоумышленники удалили переписку.
В качестве мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем бренд усилил кибербезопасность: ввел обязательную двухфакторную аутентификацию для всех точек входа и рекомендует другим компаниям регулярно устраивать учебные атаки для повышения готовности IT-команд.
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