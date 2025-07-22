Похоронка, наркотики, тюрьма: путь известного автохама из Екатеринбурга, вышедшего на свободу

Отсидевший в колонии автохам Новоселов замечен на улицах Екатеринбурга

23 июля 2025 в 14:06 Размер текста - 17 +

Игорь Новоселов за свою жизнь успел поработать в разных сферах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский автохам Игорь Новоселов, прославившийся фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», вышел на свободу из колонии. За последние десять лет он успел вляпаться в несколько историй и поработать коллектором и в похоронном бизнесе. URA.RU собрало все, что известно о мужчине, который стал героем мема. «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов не любит общаться со СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 27 мая 2013 года на перекрестке Советской-Уральской Новоселов с двумя товарищами на «девятке» подрезали иномарку. Выскочив из машины, Новоселов стал угрожать и оскорблять другого водителя. Увидев видеорегистратор, он проткнул колеса. Во время этого Новоселов успел проронить фразы — «ты кому сигналишь, дядя» и «дядя, ты не прав». Они сразу стали мемами. После конфликта Новоселов скрылся. Но силовики оперативно задержали его и обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Во время расследования уголовного дела вскрылись и другие преступления, которые совершил Новоселов: угрожал пистолетом компании, с которой поругался, избил председателя ТСЖ. Всего силовики выявили шесть новых эпизодов. Суд над ним стартовал осенью. По этому делу Игорь получил 2,5 года ограничения свободы. Новые эпизоды Летом 2014 года таксист обвинил Новоселова в нападении. Конфликт произошел на улице Вилонова. Следствие считает, что автохам сел в машину к шоферу, стал материть его, достал складной нож и начал угрожать.Через некоторое время прохожие вытащили Новоселова из машины, после чего водитель выехал из двора. Потерпевший написал заявление на Игоря, силовики возбудили новое уголовное дело. Суд изменил меру пресечения и отправил Новоселова в колонию общего режима. Позже автохама отпустили на свободу. Но он игнорировал судебные заседания, и в 2015 году был объявлен в розыск. Силовикам Новоселов сдался в 2017-м, заявив, что устал скрываться и хочет в тюрьму. Выяснилось, что он жил в другой области и работал коллектором. Весной 2017-го его приговорили к двум годам в колонии. Позже наказание ужесточили — как раз из-за работы коллектором, — а Новоселова обвинили в незаконном проникновении в чужое жилище. Связь с похоронщиками Говорят, на свободу он вышел еще в декабре 2024-го Фото: Илья Московец © URA.RU Выйдя из колонии, Новоселов устроился на работу в похоронное бюро. И не раз попадал в скандалы. К примеру, в октябре 2020-го его обвинили в навязывании услуг путем обмана. Как писало URA.RU, автохам приехал к магазину на Луначарского-Тверитина, представился сотрудником СКР и потребовал от родных умершего оформить с ним договор на погребение. Чем кончилась история, неизвестно. «Его не раз узнавали, когда он приезжал на вызовы, чтобы забрать тело. Некоторые были недовольны его визиту и просили, чтобы он уходил», — рассказал URA.RU бывший коллега Новоселова. Похищение и наркотики На пару лет Новоселов пропал с радаров СМИ. До зимы 2021-го. Тогда, по версии следствия, он якобы пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ и запихал в багажник двух подростков, которых подозревал в этом. Одного из юношей он передал родителям в этот же день, второго — на следующий отдал полицейским. Новоселов получил статью о похищении. Свою вину он признал частично. В августе 2023-го его приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Но он сумел добиться пересмотра дела. Суд повторно признал его виновным, но зачел в срок время, проведенное в СИЗО, а по второму эпизоду и вовсе освободил от наказания. Чем Новоселов планирует заниматься сейчас, доподлинно неизвестно. Источник URA.RU говорил, что видел его на улице с близкими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский автохам Игорь Новоселов, прославившийся фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», вышел на свободу из колонии. За последние десять лет он успел вляпаться в несколько историй и поработать коллектором и в похоронном бизнесе. URA.RU собрало все, что известно о мужчине, который стал героем мема. 27 мая 2013 года на перекрестке Советской-Уральской Новоселов с двумя товарищами на «девятке» подрезали иномарку. Выскочив из машины, Новоселов стал угрожать и оскорблять другого водителя. Увидев видеорегистратор, он проткнул колеса. Во время этого Новоселов успел проронить фразы — «ты кому сигналишь, дядя» и «дядя, ты не прав». Они сразу стали мемами. После конфликта Новоселов скрылся. Но силовики оперативно задержали его и обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Во время расследования уголовного дела вскрылись и другие преступления, которые совершил Новоселов: угрожал пистолетом компании, с которой поругался, избил председателя ТСЖ. Всего силовики выявили шесть новых эпизодов. Суд над ним стартовал осенью. По этому делу Игорь получил 2,5 года ограничения свободы. Летом 2014 года таксист обвинил Новоселова в нападении. Конфликт произошел на улице Вилонова. Следствие считает, что автохам сел в машину к шоферу, стал материть его, достал складной нож и начал угрожать.Через некоторое время прохожие вытащили Новоселова из машины, после чего водитель выехал из двора. Потерпевший написал заявление на Игоря, силовики возбудили новое уголовное дело. Суд изменил меру пресечения и отправил Новоселова в колонию общего режима. Позже автохама отпустили на свободу. Но он игнорировал судебные заседания, и в 2015 году был объявлен в розыск. Силовикам Новоселов сдался в 2017-м, заявив, что устал скрываться и хочет в тюрьму. Выяснилось, что он жил в другой области и работал коллектором. Весной 2017-го его приговорили к двум годам в колонии. Позже наказание ужесточили — как раз из-за работы коллектором, — а Новоселова обвинили в незаконном проникновении в чужое жилище. Выйдя из колонии, Новоселов устроился на работу в похоронное бюро. И не раз попадал в скандалы. К примеру, в октябре 2020-го его обвинили в навязывании услуг путем обмана. Как писало URA.RU, автохам приехал к магазину на Луначарского-Тверитина, представился сотрудником СКР и потребовал от родных умершего оформить с ним договор на погребение. Чем кончилась история, неизвестно. «Его не раз узнавали, когда он приезжал на вызовы, чтобы забрать тело. Некоторые были недовольны его визиту и просили, чтобы он уходил», — рассказал URA.RU бывший коллега Новоселова. На пару лет Новоселов пропал с радаров СМИ. До зимы 2021-го. Тогда, по версии следствия, он якобы пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ и запихал в багажник двух подростков, которых подозревал в этом. Одного из юношей он передал родителям в этот же день, второго — на следующий отдал полицейским. Новоселов получил статью о похищении. Свою вину он признал частично. В августе 2023-го его приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Но он сумел добиться пересмотра дела. Суд повторно признал его виновным, но зачел в срок время, проведенное в СИЗО, а по второму эпизоду и вовсе освободил от наказания. Чем Новоселов планирует заниматься сейчас, доподлинно неизвестно. Источник URA.RU говорил, что видел его на улице с близкими.