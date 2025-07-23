Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию под прикрытием

Операция по задержанию прошла 18 июля (архивное фото)
В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники Росгвардии накрыли нарколабораторию, которую маскировали под автосервис. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Операция прошла 18 июля. Предположительно, участвовали сотрудники Росгвардии», — пояснил собеседник.
По его словам, двое местных жителей — Степан и Эдуард — варили наркотики, прикрываясь автомастерской. Обоих заключили в следственный изолятор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!