Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию под прикрытием

В Первоуральске сотрудники Росгвардии накрыли нарколабораторию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по задержанию прошла 18 июля (архивное фото)
Операция по задержанию прошла 18 июля (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники Росгвардии накрыли нарколабораторию, которую маскировали под автосервис. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Операция прошла 18 июля. Предположительно, участвовали сотрудники Росгвардии», — пояснил собеседник.

По его словам, двое местных жителей — Степан и Эдуард — варили наркотики, прикрываясь автомастерской. Обоих заключили в следственный изолятор.

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В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники Росгвардии накрыли нарколабораторию, которую маскировали под автосервис. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Операция прошла 18 июля. Предположительно, участвовали сотрудники Росгвардии», — пояснил собеседник. По его словам, двое местных жителей — Степан и Эдуард — варили наркотики, прикрываясь автомастерской. Обоих заключили в следственный изолятор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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