«Увидел яркую вспышку»: искалеченный свердловский боец полз 10 км без руки в зоне СВО. Фото

Штурмовавший Авдеевку искалеченный свердловский боец СВО прополз 10 км без руки

23 июля 2025 в 08:55 Размер текста - 17 +

Максим ушел на фронт в 2024 году (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В феврале 2024 года свердловчанин Максим Спицын, выполняя боевую задачу в составе 21-й армии во время штурма Авдеевки, получил серьезное ранение, в результате которого лишился кисти руки. Несмотря на сильную боль и шок, он сумел самостоятельно преодолеть минное поле протяженностью почти десять километров и добраться до точки эвакуации. Спицын оказался единственным выжившим из своей группы. Подробнее о том, как солдату удалось выжить в экстремальных условиях — в материале URA.RU. Спицын родился в марте 1984 года в поселке Пионерский неподалеку от Ирбита. После окончания школы его призвали на военную службу, которую он проходил в подразделении морской пехоты Северного флота. Вернувшись на родину, он получил аттестат вечерней школы и поступил в колледж, но завершить обучение помешали финансовые трудности. В 2006 году Спицын женился, позже в семье появились две дочери и сын. Максим глубоко убежден, что самое ценное, чего он достиг в своей жизни — это семья Фото предоставлено героем публикации «Моя жизнь ничем не отличалась от жизни большинства. Я никогда не строил грандиозных планов, но всегда мечтал о большой и дружной семье. Была у меня еще одна мечта — стать военным, но по разным причинам не получалось. После срочной службы в армии я не остался, а отправился, так сказать, на поиски самого себя», — поведал Спицын. «Пробовал себя в самых разных сферах и профессиях, где-то успешно, где-то не очень. Впрочем, никогда не привык жаловаться на судьбу, потому что с самого детства меня учили, что мужчине негоже быть нытиком. Но 2022 год все поменял», — поделился уралец. С началом специальной военной операции Максим остался дома, поскольку являлся единственным кормильцем семьи. «На фронт меня тогда не позвали, и я остался. Да и супруга очень просила быть рядом. Но все же время все расставило по своим местам, и в итоге я принял решение уйти на передовую», — вспоминает военнослужащий. Уралец принимал участие в выполнении боевых задач на наиболее сложных участках фронта Фото предоставлено героем публикации «Жена плакала, и я ее, конечно, понимаю, но что поделать? Ну не может внук ветерана Великой Отечественной войны отсиживаться дома, и так уже два года просидел», — рассуждает боец. В январе 2024 года Спицын заключил контракт с Министерством обороны и отправился служить в зону проведения специальной военной операции в составе 21-й армии. Первое огнестрельное ранение он получил во время наступления на Петровском (Степовом) направлении. Вторую травму — под Красногорловкой, Спицын вспоминает смутно: «Мы отправились на выполнение задачи группой, но вернулся только я. Приходилось преодолевать открытую местность, перебегая от дерева к дереву под наблюдением вражеских беспилотников. Я выбил автоматом окно и прыгнул, но получил серьезные ушибы ног», — рассказал он. Самое тяжелое ранение Спицын получил 19 февраля под Авдеевкой. «Я увидел яркую вспышку и сразу понял, что лишился кисти руки. Шок был огромен, но инстинкт самосохранения взял верх. Превозмогая невыносимую боль, я отправился в путь по минному полю. Мне предстояло преодолеть около десяти километров до ближайшей эвакуационной точки», — сказал он. «Каждый шаг был испытанием, но я упорно двигался вперед, зная, что это мой единственный шанс. Наконец, спустя мучительные часы, я добрался до эвакуационной точки, а оттуда меня доставили до своих, где мне немедленно оказали необходимую медицинскую помощь», — вспоминает ветеран. За проявленное мужество он был удостоен медали «За отвагу». Максим осваивает навыки ведения домашнего хозяйства, несмотря на имеющиеся у него ограничения по здоровью Фото предоставлено героем публикации После выписки из госпиталя Максим вернулся домой в Ирбит и был уволен со службы по состоянию здоровья. В январе 2025 года он возглавил работу социального координатора фонда «Защитники Отечества». «Я хочу быть полезен своим боевым товарищам и их семьям», — отметил Спицын. Его обязанности включают не только содействие в оформлении выплат и документов, но и участие в поисковых мероприятиях по установлению местонахождения пропавших сослуживцев. «Одной из самых трудных задач, безусловно, является работа с делами пропавших без вести. Родственники зачастую не имеют никакой информации — жив их близкий, погиб или, возможно, находится в плену. Особенно тяжело общаться с матерями пропавших. Но я стараюсь помогать каждому, и вся наша команда прилагает к этому максимум усилий», — заявил Максим. «Иногда случается, что спустя несколько недель бойцы сами выходят на связь — в такие моменты радость испытывают не только их семьи, но и мы все. Однако бывают и трагические новости о гибели товарищей. Ситуации бывают разными. Все семьи бойцов знают, что они могут обращаться ко мне в любое время. Думаю, это тоже поддерживает их морально», — отметил военнослужащий. В марте текущего года Максиму установили бионический протез кисти, что позволило ему повысить уровень самостоятельности и мобильности в повседневной жизни. «Конечно, свою собственную руку никакой агрегат полностью не восстановит, но этот протез стал для меня невероятным подспорьем в повседневной жизни», — философствует боец. Благодаря использованию протеза Максиму стало проще справляться с домашними обязанностями Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU «Признаюсь, поначалу было непривычно, требовалось время и терпение, чтобы освоиться, но на полную адаптацию ушло всего пара недель. Теперь протез ощущается как моя родная рука — я могу делать ею практически все. Разве что нитку в иголку пока не протяну, но со всеми остальными бытовыми задачами справляюсь абсолютно без проблем. Жена даже шутит, называя меня своим личным „Терминатором“», — подчеркнул боец. Максим отмечает, что к нему нередко подходят дети с вопросами о протезе. Иногда и взрослые проявляют желание потрогать устройство и просят продемонстрировать его работу. «Наиболее любопытно наблюдать не за тем, как дети с интересом рассматривают протез, а за реакцией взрослых. Они искренне удивляются и внимательно изучают его. Всем действительно интересно — вот и вы (обращаясь к автору материала) уже несколько минут пристально наблюдаете. Так поступают многие. Я не против, пусть смотрят», — заключил ветеран СВО. Редакция URA.RU выражает благодарность екатеринбургскому отделению фонда «Защитники Отечества» за содействие в организации встречи с героем данного материала. Особая признательность адресуется Максиму Спицыну за проявленный героизм во время участия в специальной военной операции. Агентство продолжит следить за судьбой бойца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2024 года свердловчанин Максим Спицын, выполняя боевую задачу в составе 21-й армии во время штурма Авдеевки, получил серьезное ранение, в результате которого лишился кисти руки. Несмотря на сильную боль и шок, он сумел самостоятельно преодолеть минное поле протяженностью почти десять километров и добраться до точки эвакуации. Спицын оказался единственным выжившим из своей группы. Подробнее о том, как солдату удалось выжить в экстремальных условиях — в материале URA.RU. Спицын родился в марте 1984 года в поселке Пионерский неподалеку от Ирбита. После окончания школы его призвали на военную службу, которую он проходил в подразделении морской пехоты Северного флота. Вернувшись на родину, он получил аттестат вечерней школы и поступил в колледж, но завершить обучение помешали финансовые трудности. В 2006 году Спицын женился, позже в семье появились две дочери и сын. «Моя жизнь ничем не отличалась от жизни большинства. Я никогда не строил грандиозных планов, но всегда мечтал о большой и дружной семье. Была у меня еще одна мечта — стать военным, но по разным причинам не получалось. После срочной службы в армии я не остался, а отправился, так сказать, на поиски самого себя», — поведал Спицын. «Пробовал себя в самых разных сферах и профессиях, где-то успешно, где-то не очень. Впрочем, никогда не привык жаловаться на судьбу, потому что с самого детства меня учили, что мужчине негоже быть нытиком. Но 2022 год все поменял», — поделился уралец. С началом специальной военной операции Максим остался дома, поскольку являлся единственным кормильцем семьи. «На фронт меня тогда не позвали, и я остался. Да и супруга очень просила быть рядом. Но все же время все расставило по своим местам, и в итоге я принял решение уйти на передовую», — вспоминает военнослужащий. «Жена плакала, и я ее, конечно, понимаю, но что поделать? Ну не может внук ветерана Великой Отечественной войны отсиживаться дома, и так уже два года просидел», — рассуждает боец. В январе 2024 года Спицын заключил контракт с Министерством обороны и отправился служить в зону проведения специальной военной операции в составе 21-й армии. Первое огнестрельное ранение он получил во время наступления на Петровском (Степовом) направлении. Вторую травму — под Красногорловкой, Спицын вспоминает смутно: «Мы отправились на выполнение задачи группой, но вернулся только я. Приходилось преодолевать открытую местность, перебегая от дерева к дереву под наблюдением вражеских беспилотников. Я выбил автоматом окно и прыгнул, но получил серьезные ушибы ног», — рассказал он. Самое тяжелое ранение Спицын получил 19 февраля под Авдеевкой. «Я увидел яркую вспышку и сразу понял, что лишился кисти руки. Шок был огромен, но инстинкт самосохранения взял верх. Превозмогая невыносимую боль, я отправился в путь по минному полю. Мне предстояло преодолеть около десяти километров до ближайшей эвакуационной точки», — сказал он. После выписки из госпиталя Максим вернулся домой в Ирбит и был уволен со службы по состоянию здоровья. В январе 2025 года он возглавил работу социального координатора фонда «Защитники Отечества». «Я хочу быть полезен своим боевым товарищам и их семьям», — отметил Спицын. Его обязанности включают не только содействие в оформлении выплат и документов, но и участие в поисковых мероприятиях по установлению местонахождения пропавших сослуживцев. «Одной из самых трудных задач, безусловно, является работа с делами пропавших без вести. Родственники зачастую не имеют никакой информации — жив их близкий, погиб или, возможно, находится в плену. Особенно тяжело общаться с матерями пропавших. Но я стараюсь помогать каждому, и вся наша команда прилагает к этому максимум усилий», — заявил Максим. «Иногда случается, что спустя несколько недель бойцы сами выходят на связь — в такие моменты радость испытывают не только их семьи, но и мы все. Однако бывают и трагические новости о гибели товарищей. Ситуации бывают разными. Все семьи бойцов знают, что они могут обращаться ко мне в любое время. Думаю, это тоже поддерживает их морально», — отметил военнослужащий. В марте текущего года Максиму установили бионический протез кисти, что позволило ему повысить уровень самостоятельности и мобильности в повседневной жизни. «Конечно, свою собственную руку никакой агрегат полностью не восстановит, но этот протез стал для меня невероятным подспорьем в повседневной жизни», — философствует боец. «Признаюсь, поначалу было непривычно, требовалось время и терпение, чтобы освоиться, но на полную адаптацию ушло всего пара недель. Теперь протез ощущается как моя родная рука — я могу делать ею практически все. Разве что нитку в иголку пока не протяну, но со всеми остальными бытовыми задачами справляюсь абсолютно без проблем. Жена даже шутит, называя меня своим личным „Терминатором“», — подчеркнул боец. Максим отмечает, что к нему нередко подходят дети с вопросами о протезе. Иногда и взрослые проявляют желание потрогать устройство и просят продемонстрировать его работу. «Наиболее любопытно наблюдать не за тем, как дети с интересом рассматривают протез, а за реакцией взрослых. Они искренне удивляются и внимательно изучают его. Всем действительно интересно — вот и вы (обращаясь к автору материала) уже несколько минут пристально наблюдаете. Так поступают многие. Я не против, пусть смотрят», — заключил ветеран СВО. Редакция URA.RU выражает благодарность екатеринбургскому отделению фонда «Защитники Отечества» за содействие в организации встречи с героем данного материала. Особая признательность адресуется Максиму Спицыну за проявленный героизм во время участия в специальной военной операции. Агентство продолжит следить за судьбой бойца.