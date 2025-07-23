Собственный книжный с произведениями, которые выбрал и поставил на полки самостоятельно, — мечта, которую сложно воплотить в реальность, но владелице магазина «Буквально» Анне Саниной в Екатеринбурге это удается вот уже на протяжении полутора лет. О ценах, предпочтениях покупателей и сложностях, к которым нужно быть готовым при открытии бизнеса, — в интервью URA.RU.
— Аня, расскажи, как появился магазин?
Глобально магазин появился из моей мечты. Я училась на социально-культурной деятельности, но была уверена, что никогда не буду работать по профессии, потому что поняла, что это мне неинтересно. Тем не менее диплом у меня был про книжные фестивали. И сейчас я думаю, как это получилось? Я ничего не знала про книжные фестивали.
Затем работала в агентстве устойчивого развития, а жила в Москве. В 2022 году я вернулась в Екатеринбург и продолжала работать удаленно. Тогда в какой-то момент я поняла, что у меня очень большой отрыв от результата своей деятельности, потому что проекты были часто связаны с другими регионами.
Я всегда говорила, что книжки больше покупаю, чем читаю, и мне интереснее именно ходить по магазинам или принимать участие в ярмарках. При этом я ходила по Екатеринбургу, смотрела по сторонам и мечтала о чем-то локальном, своем.
У меня тогда был интерес к магазинам, книжной культуре в целом. В общем, две эти идеи схлопнулись в то, что «чем-то своим» и стал книжный магазин. Сначала мне казалось, что идея безумная, но меня все поддержали.
— Сколько вложений потребовалось?
— Мы потратили больше двух миллионов, может, два с половиной миллиона ушло. Включая несколько месяцев аренды, закупку книг, мебели, какие-то юридические штуки и все остальное.
— А почему выбрали именно «Сити-центр», скажем откровенно, это далеко не самый популярный ТЦ, и как придумали название?
— Когда я искала помещение, меня удивило, что люди не готовы сдавать свои помещения под книжный магазин, то есть мне отказывали буквально по причине того, что это книжный магазин, а не что-то другое. Арендодателям казалось, что мы закроемся через несколько месяцев, и они нам отказывали.
Я видела помещение в «Сити-центре», но не хотела [въезжать] как раз по причине того, что здесь нет вообще никакого потока людей. Пока искала, увидела, что сюда заезжает Фонд городских инициатив, и они с администрацией ТЦ хотят перезапустить его и наделить новыми смыслами. Нам показалось это интересным, и мы вписались в проект на нулевом этапе в декабре 2023-го.
Изначально хотели назваться «Своя комната», но проекты с таким названием уже есть. Поэтому остановились на «Буквально», потому что это слово мы часто используем. А еще это про буквы, нам нравится идея, что любая книжка по сути — просто набор из 33-х букв, которые как-то перемешаны между собой. И это создает какую-то магию.
— Когда придумывали концепцию, ты уже знала, что здесь будет проходить много мероприятий?
— Изначально я думала, что мероприятия будут, но не в таком количестве. Но выбрав локацию, стало понятно, что надо что-то делать, чтобы людей приводить. И теперь у нас событийный формат, афиша очень разная.
— Магазин существует полтора года, окупается ли он уже?
— Нет, он еще долго не будет окупаться, потому что на открытие мы брали кредит под большие проценты. И мы их лет пять еще точно будем платить. Средний чек у нас составляет 1000 рублей — это либо две недорогих книги, либо одна и открытка, наклейки к ней, ежемесячной выручки нам хватает на все траты.
— Что касается цен на книги, как вам удается удерживать их на невысоком уровне, если сравнивать с сетевыми магазинами?
— Приблизительно около 40-45% от цены забирает книжный. Все остальное получает издательство, у нас наценка около 80% на закупочную цену.
— А есть ли книги, которые особенно популярны у вас?
— На самом деле, часто покупают книги про Урал. У нас спрос больше, чем предложение. Спрашивают не только туристы. Приезжие берут, например, книги Алексея Сальникова, их удивляет, что он местный. Самая хитовая книга за последний месяц — «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга» Людмилы Зориной и Всеволода Слукина, уже более 50 экземпляров продали.
— К чему стоит быть готовым тем, кто только планирует открыть книжный магазин?
— Нужно точно быть гибким, потому что все постоянно меняется, особенно в законодательстве. Мы всегда отслеживаем обновления, чтобы вовремя промаркировать книги каких-то авторов.
Книги еще нужно уметь продавать. Очень просто купить книгу, про которую человек знает: через маркетплейс, например, поэтому нужно добавлять к этому что-то еще. В смысле, не только рассказывать о них, а совмещать это с личным опытом, иначе книжные магазины не выживут.
— И, подводя итог, посоветуй три книги, которые должен прочитать каждый?
— Из русскоязычного — это «Лисьи Броды» Анны Старобинец, зарубежная — «Балканская трилогия» Оливии Мэннинг, а детская — «Вафельное сердце» Марии Паар.
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