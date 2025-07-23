«Мы брали кредит»: сколько стоит осуществить мечту о собственном книжном магазине в Екатеринбурге. Фото

Хозяйка книжного магазина «Буквально» в Екатеринбурге вложила в него два млн
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Книжный магазин открылся полтора года назад в «Сити-центре»
Книжный магазин открылся полтора года назад в «Сити-центре» Фото:

Собственный книжный с произведениями, которые выбрал и поставил на полки самостоятельно, — мечта, которую сложно воплотить в реальность, но владелице магазина «Буквально» Анне Саниной в Екатеринбурге это удается вот уже на протяжении полутора лет. О ценах, предпочтениях покупателей и сложностях, к  которым нужно быть готовым при открытии бизнеса, — в  интервью URA.RU.

— Аня, расскажи, как появился магазин?

Глобально магазин появился из  моей мечты. Я училась на социально-культурной деятельности, но была уверена, что никогда не буду работать по профессии, потому что поняла, что это мне неинтересно. Тем не менее диплом у меня был про книжные фестивали. И сейчас я думаю, как это получилось? Я ничего не знала про книжные фестивали.

Магазин расположен на третьем этаже «Сити-центра»
Магазин расположен на третьем этаже «Сити-центра»
Фото:

Затем работала в  агентстве устойчивого развития, а жила в Москве. В  2022 году я вернулась в  Екатеринбург и продолжала работать удаленно. Тогда в какой-то момент я поняла, что у меня очень большой отрыв от  результата своей деятельности, потому что проекты были часто связаны с  другими регионами.

Я всегда говорила, что книжки больше покупаю, чем читаю, и мне интереснее именно ходить по магазинам или принимать участие в ярмарках. При этом я ходила по Екатеринбургу, смотрела по сторонам и мечтала о чем-то локальном, своем.

У меня тогда был интерес к магазинам, книжной культуре в целом. В общем, две эти идеи схлопнулись в то, что «чем-то своим» и стал книжный магазин. Сначала мне казалось, что идея безумная, но меня все поддержали.

Это самая дорогая книга в «Буквально» — она стоит 10500 рублей
Это самая дорогая книга в «Буквально» — она стоит 10500 рублей
Фото:

— Сколько вложений потребовалось?

— Мы потратили больше двух миллионов, может, два с половиной миллиона ушло. Включая несколько месяцев аренды, закупку книг, мебели, какие-то юридические штуки и все остальное.

— А почему выбрали именно «Сити-центр», скажем откровенно, это далеко не самый популярный ТЦ, и как придумали название?

— Когда я искала помещение, меня удивило, что люди не готовы сдавать свои помещения под  книжный магазин, то есть мне отказывали буквально по  причине того, что это книжный магазин, а не что-то другое. Арендодателям казалось, что мы закроемся через  несколько месяцев, и они нам отказывали.

Я видела помещение в «Сити-центре», но не хотела [въезжать] как раз по  причине того, что здесь нет вообще никакого потока людей. Пока искала, увидела, что сюда заезжает Фонд городских инициатив, и они с  администрацией ТЦ хотят перезапустить его и наделить новыми смыслами. Нам показалось это интересным, и мы вписались в  проект на нулевом этапе в  декабре 2023-го.
Сначала магазин хотели назвать «Своя комната» по аналогии с романом Вулф
Сначала магазин хотели назвать «Своя комната» по аналогии с романом Вулф
Фото:

Изначально хотели назваться «Своя комната», но проекты с  таким названием уже есть. Поэтому остановились на  «Буквально», потому что это слово мы часто используем. А еще это про буквы, нам нравится идея, что любая книжка по сути — просто набор из 33-х букв, которые как-то перемешаны между собой. И это создает какую-то магию.

— Когда придумывали концепцию, ты уже знала, что здесь будет проходить много мероприятий?

— Изначально я думала, что мероприятия будут, но не в  таком количестве. Но выбрав локацию, стало понятно, что надо что-то делать, чтобы людей приводить. И теперь у нас событийный формат, афиша очень разная.

— Магазин существует полтора года, окупается ли он уже?

— Нет, он еще долго не будет окупаться, потому что на  открытие мы брали кредит под  большие проценты. И мы их лет пять еще точно будем платить. Средний чек у нас составляет 1000 рублей — это либо две недорогих книги, либо одна и открытка, наклейки к ней, ежемесячной выручки нам хватает на  все траты.

— Что касается цен на книги, как вам удается удерживать их на невысоком уровне, если сравнивать с сетевыми магазинами?

В магазине стараются удерживать низкие цены
В магазине стараются удерживать низкие цены
Фото:

— Приблизительно около 40-45% от цены забирает книжный. Все остальное получает издательство, у нас наценка около 80% на закупочную цену. 

— А есть ли книги, которые особенно популярны у вас?

На  самом деле, часто покупают книги про Урал. У нас спрос больше, чем предложение. Спрашивают не только туристы. Приезжие берут, например, книги Алексея Сальникова, их удивляет, что он местный. Самая хитовая книга за  последний месяц — «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга» Людмилы Зориной и Всеволода Слукина, уже более 50 экземпляров продали.

— К чему стоит быть готовым тем, кто только планирует открыть книжный магазин?

— Нужно точно быть гибким, потому что все постоянно меняется, особенно в законодательстве. Мы всегда отслеживаем обновления, чтобы вовремя промаркировать книги каких-то авторов.

Книги еще нужно уметь продавать. Очень просто купить книгу, про которую человек знает: через маркетплейс, например, поэтому нужно добавлять к этому что-то еще. В смысле, не только рассказывать о них, а совмещать это с  личным опытом, иначе книжные магазины не выживут. 

— И, подводя итог, посоветуй три книги, которые должен прочитать каждый? 

— Из русскоязычного — это «Лисьи Броды» Анны Старобинец, зарубежная — «Балканская трилогия» Оливии Мэннинг, а детская — «Вафельное сердце» Марии Паар.

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Собственный книжный с произведениями, которые выбрал и поставил на полки самостоятельно, — мечта, которую сложно воплотить в реальность, но владелице магазина «Буквально» Анне Саниной в Екатеринбурге это удается вот уже на протяжении полутора лет. О ценах, предпочтениях покупателей и сложностях, к  которым нужно быть готовым при открытии бизнеса, — в  интервью URA.RU. — Аня, расскажи, как появился магазин? Глобально магазин появился из  моей мечты. Я училась на социально -культурной деятельности, но была уверена, что никогда не буду работать по профессии , потому что поняла, что это мне неинтересно. Тем не менее диплом у меня был про книжные фестивали. И сейчас я думаю, как это получилось? Я ничего не знала про книжные фестивали. Затем работала в  агентстве устойчивого развития, а жила в Москве . В  2022 году я вернулась в  Екатеринбург и продолжала работать удаленно. Тогда в какой -то момент я поняла, что у меня очень большой отрыв от  результата своей деятельности, потому что проекты были часто связаны с  другими регионами. У меня тогда был интерес к магазинам, книжной культуре в целом. В общем, две эти идеи схлопнулись в то, что «чем-то своим» и стал книжный магазин. Сначала мне казалось, что идея безумная, но меня все поддержали. — Сколько вложений потребовалось? — Мы потратили больше двух миллионов, может, два с половиной миллиона ушло. Включая несколько месяцев аренды, закупку книг, мебели, какие-то юридические штуки и все остальное. — А почему выбрали именно «Сити-центр», скажем откровенно, это далеко не самый популярный ТЦ, и как придумали название? — Когда я искала помещение, меня удивило, что люди не готовы сдавать свои помещения под  книжный магазин, то есть мне отказывали буквально по  причине того, что это книжный магазин, а не что-то другое. Арендодателям казалось, что мы закроемся через  несколько месяцев, и они нам отказывали. Изначально хотели назваться «Своя комната», но проекты с  таким названием уже есть. Поэтому остановились на  «Буквально», потому что это слово мы часто используем. А еще это про буквы, нам нравится идея, что любая книжка по сути — просто набор из 33-х букв, которые как-то перемешаны между собой. И это создает какую-то магию. — Когда придумывали концепцию, ты уже знала, что здесь будет проходить много мероприятий? — Изначально я думала, что мероприятия будут, но не в  таком количестве. Но выбрав локацию, стало понятно, что надо что-то делать, чтобы людей приводить. И теперь у нас событийный формат, афиша очень разная. — Магазин существует полтора года, окупается ли он уже? — Нет, он еще долго не будет окупаться, потому что на  открытие мы брали кредит под  большие проценты. И мы их лет пять еще точно будем платить. Средний чек у нас составляет 1000 рублей — это либо две недорогих книги, либо одна и открытка, наклейки к ней , ежемесячной выручки нам хватает на  все траты. — Что касается цен на книги, как вам удается удерживать их на невысоком уровне, если сравнивать с сетевыми магазинами? — Приблизительно около 40-45% от цены забирает книжный. Все остальное получает издательство, у нас наценка около 80% на закупочную цену.  — А есть ли книги, которые особенно популярны у вас? — На  самом деле, часто покупают книги про Урал. У нас спрос больше, чем предложение. Спрашивают не только туристы. Приезжие берут, например, книги Алексея Сальникова, их удивляет, что он местный. Самая хитовая книга за  последний месяц — «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга» Людмилы Зориной и Всеволода Слукина, уже более 50 экземпляров продали. — К чему стоит быть готовым тем, кто только планирует открыть книжный магазин? — Нужно точно быть гибким, потому что все постоянно меняется, особенно в законодательстве. Мы всегда отслеживаем обновления, чтобы вовремя промаркировать книги каких-то авторов. — И, подводя итог, посоветуй три книги, которые должен прочитать каждый?  — Из русскоязычного — это «Лисьи Броды» Анны Старобинец, зарубежная — «Балканская трилогия» Оливии Мэннинг, а детская — «Вафельное сердце» Марии Паар.
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