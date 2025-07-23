Даванков потребовал отмены нового закона об экстремизме

Вице-спикер Госдумы, лидер партии «Новые люди» Владислав Даванков потребовал отменить новый законопроект о штрафах за использование VPN и просмотр материалов, признанных экстремистскими в России. По его мнению, россияне могут нарушить закон, даже не ведая того. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. С ним согласен депутат свердловского заксобрания от «Новых людей» Рант Краев.
«Есть, например, переадресация. Что мешает телефонному мошеннику прислать ссылку пенсионеру, которого перекинет на экстремистский сайт? Ничего. Это не только нарушает базовую свободу людей, но и открывает новый простор для мошенничества. По сути, предлагается наказывать людей, за то, что их обманули мошенники», — сказал Даванков.
По словам лидера «Новых людей», он сожалеет, что лишь 67 депутатов проголосовали против, однако Владислав Даванков надеется убедить коллег в Совете Федерации отклонить инициативу. Его поддержали однопартийцы и даже провели голосование в Telegram среди россиян во время чтений этого законопроекта в Госдуме, где 72% или 370 тысяч человек не поддержали новую меру.
«Этот закон затрагивает нашу цифровую свободу. Вместо того чтобы защищать людей, он может сделать их уязвимыми. Я сам могу случайно нажать на один из тысяч материалов — и меня сразу же назовут „экстремистом“. Я поддерживаю наших коллег: такие важные решения нельзя принимать за закрытыми дверями и без разговора с людьми», — добавил Краев.
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