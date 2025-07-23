Свердловчанам предложили оценить своих мэров

На «Госуслугах» запустили опрос о работе мэров Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос проходит в онлайн-формате на портале «Госуслуги»
Опрос проходит в онлайн-формате на портале «Госуслуги» Фото:

Жителям Свердловской области предложили оценить работу мэров в разных городах региона. Онлайн-опрос размещен на портале «Госуслуги», заметил корреспондент URA.RU.

«Опрос населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Дата окончания опроса 31 декабря», — говорится на портале.

Форма для голосования состоит из шести вопросов, в них входит оценка удовлетворенности транспортом, качеством дорог, организацией электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Вариантов ответа несколько, они варьируются.

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Жителям Свердловской области предложили оценить работу мэров в разных городах региона. Онлайн-опрос размещен на портале «Госуслуги», заметил корреспондент URA.RU. «Опрос населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Дата окончания опроса 31 декабря», — говорится на портале. Форма для голосования состоит из шести вопросов, в них входит оценка удовлетворенности транспортом, качеством дорог, организацией электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Вариантов ответа несколько, они варьируются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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