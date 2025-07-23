Свердловчанам предложили оценить своих мэров

Жителям Свердловской области предложили оценить работу мэров в разных городах региона. Онлайн-опрос размещен на портале «Госуслуги», заметил корреспондент URA.RU.
«Опрос населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Дата окончания опроса 31 декабря», — говорится на портале.
Форма для голосования состоит из шести вопросов, в них входит оценка удовлетворенности транспортом, качеством дорог, организацией электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Вариантов ответа несколько, они варьируются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!