Алиханов: серийные поставки Ил-114 начнутся в августе 2026 года

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Серийные поставки Ил-114 начнутся в августе 2026
Серийные поставки Ил-114 начнутся в августе 2026 Фото:

Серийные поставки самолетов Ил-114 планируется начать к августу 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, резюмируя итоги международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

«В авиационном блоке выставки Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы завершаем его сертификацию и по плану в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — сказал Алиханов во время с членами совета

Основной темой обсуждения на заседании было развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минцифры Максут Шадаев проинформировал о расширении цифровых сервисов на портале госуслуг и борьбе с кибермошенничеством.

Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. Само судно является модернизированной версией турбовинтового Ил-114. 

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Серийные поставки самолетов Ил-114 планируется начать к августу 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, резюмируя итоги международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. «В авиационном блоке выставки Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы завершаем его сертификацию и по плану в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — сказал Алиханов во время с членами совета Основной темой обсуждения на заседании было развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минцифры Максут Шадаев проинформировал о расширении цифровых сервисов на портале госуслуг и борьбе с кибермошенничеством. Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. Само судно является модернизированной версией турбовинтового Ил-114. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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