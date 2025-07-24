Балицкий наградил осужденного за мошенничество генерала Ивана Попова

Глава Запорожской области Евгений Балицкий наградил командующих воинских соединений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года. В числе награжденных орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени оказался генерал-майор Иван Попов, ранее осужденный за мошенничество.
«Орденом „За заслуги перед Запорожской областью“ І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга награждены: ... Попов Иван Иванович, генерал-майор», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Кроме Попова, высокую награду получили генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков. В Мелитополе на улице имени 58-й армии установят барельеф в честь заслуг военных. По словам Балицкого, защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм.
В апреле этого года Попов был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Сергеем Моисеевым и Олегом Цоковым (погибшим в зоне СВО в 2023 году) он подозревался в хищении металлопроката, предназначенного для строительства фортификаций, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.