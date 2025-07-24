Балицкий наградил осужденного за мошенничество генерала Ивана Попова

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Попов получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» І степени
Попов получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» І степени Фото:
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Глава Запорожской области Евгений Балицкий наградил командующих воинских соединений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года. В числе награжденных орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени оказался генерал-майор Иван Попов, ранее осужденный за мошенничество.

«Орденом „За заслуги перед Запорожской областью“ І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга награждены: ... Попов Иван Иванович, генерал-майор», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Кроме Попова, высокую награду получили генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков. В Мелитополе на улице имени 58-й армии установят барельеф в честь заслуг военных. По словам Балицкого, защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм.

В апреле этого года Попов был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Сергеем Моисеевым и Олегом Цоковым (погибшим в зоне СВО в 2023 году) он подозревался в хищении металлопроката, предназначенного для строительства фортификаций, передает RT.

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий наградил командующих воинских соединений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года. В числе награжденных орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени оказался генерал-майор Иван Попов, ранее осужденный за мошенничество. «Орденом „За заслуги перед Запорожской областью“ І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга награждены: ... Попов Иван Иванович, генерал-майор», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Кроме Попова, высокую награду получили генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков. В Мелитополе на улице имени 58-й армии установят барельеф в честь заслуг военных. По словам Балицкого, защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм. В апреле этого года Попов был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Сергеем Моисеевым и Олегом Цоковым (погибшим в зоне СВО в 2023 году) он подозревался в хищении металлопроката, предназначенного для строительства фортификаций, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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