Уволен главврач свердловской больницы, поставивший под сомнение реформу министра

Главврач больницы Тугулыма Сергей Гультяев уволился, официально — по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил он сам. Другой инсайдер рассказал, что неофициальная причина в другом: Гультяев якобы ставил под сомнение реформу по оптимизации больницы, которую затеяла глава свердловского минздрава Татьяна Савинова.
«Гультяев не во всем был согласен с Савиновой насчет оптимизации. Менее двух лет назад его назначил главврачом бывший министр Андрей Карлов — с тем, чтобы он поднял тугулымскую больницу, которая была в упадке. Он старался, но теперь ему пришлось увольнять людей и сокращать места в стационаре. Некоторые моменты он ставил под сомнение, что могло не понравиться новому министру. Не исключено, что Гультяеву намекнули на увольнение», — предположил собеседник агентства.
Второй собеседник считает, что критика реформы Савиновой с увольнением Гультяева никак не связаны, и он ушел сам. Главрач кратко это подтвердил. «Уволился по собственному желанию», — сказал он. Такую же позицию агентству озвучили в пресс-службе свердловского минздрава, добавив, что 24 июля был его последний день на посту. Новым врио стала Елена Титарь, которая временно руководила больницей до прихода Гультяева.
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