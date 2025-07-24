Уволен главврач свердловской больницы, поставивший под сомнение реформу министра

Глава больницы Тугулыма Гультяев ушел по собственному желанию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Сергей Гультяев успел проработать на своем посту менее двух лет (архивное фото) Фото:

Главврач больницы Тугулыма Сергей Гультяев уволился, официально — по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил он сам. Другой инсайдер рассказал, что неофициальная причина в другом: Гультяев якобы ставил под сомнение реформу по оптимизации больницы, которую затеяла глава свердловского минздрава Татьяна Савинова.

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«Гультяев не во всем был согласен с Савиновой насчет оптимизации. Менее двух лет назад его назначил главврачом бывший министр Андрей Карлов — с тем, чтобы он поднял тугулымскую больницу, которая была в упадке. Он старался, но теперь ему пришлось увольнять людей и сокращать места в стационаре. Некоторые моменты он ставил под сомнение, что могло не понравиться новому министру. Не исключено, что Гультяеву намекнули на увольнение», — предположил собеседник агентства.

Второй собеседник считает, что критика реформы Савиновой с увольнением Гультяева никак не связаны, и он ушел сам. Главрач кратко это подтвердил. «Уволился по собственному желанию», — сказал он. Такую же позицию агентству озвучили в пресс-службе свердловского минздрава, добавив, что 24 июля был его последний день на посту. Новым врио стала Елена Титарь, которая временно руководила больницей до прихода Гультяева.

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Главврач больницы Тугулыма Сергей Гультяев уволился, официально — по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил он сам. Другой инсайдер рассказал, что неофициальная причина в другом: Гультяев якобы ставил под сомнение реформу по оптимизации больницы, которую затеяла глава свердловского минздрава Татьяна Савинова. «Гультяев не во всем был согласен с Савиновой насчет оптимизации. Менее двух лет назад его назначил главврачом бывший министр Андрей Карлов — с тем, чтобы он поднял тугулымскую больницу, которая была в упадке. Он старался, но теперь ему пришлось увольнять людей и сокращать места в стационаре. Некоторые моменты он ставил под сомнение, что могло не понравиться новому министру. Не исключено, что Гультяеву намекнули на увольнение», — предположил собеседник агентства. Второй собеседник считает, что критика реформы Савиновой с увольнением Гультяева никак не связаны, и он ушел сам. Главрач кратко это подтвердил. «Уволился по собственному желанию», — сказал он. Такую же позицию агентству озвучили в пресс-службе свердловского минздрава, добавив, что 24 июля был его последний день на посту. Новым врио стала Елена Титарь, которая временно руководила больницей до прихода Гультяева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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