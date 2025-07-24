Уволен главврач свердловской больницы, поставивший под сомнение реформу министра

Глава больницы Тугулыма Гультяев ушел по собственному желанию

24 июля 2025 в 21:06 Размер текста - 17 +

Сергей Гультяев успел проработать на своем посту менее двух лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач больницы Тугулыма Сергей Гультяев уволился, официально — по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил он сам. Другой инсайдер рассказал, что неофициальная причина в другом: Гультяев якобы ставил под сомнение реформу по оптимизации больницы, которую затеяла глава свердловского минздрава Татьяна Савинова. Новость по теме «Создаст угрозу для жизни»: свердловский город переполошило известие о закрытии стационара «Гультяев не во всем был согласен с Савиновой насчет оптимизации. Менее двух лет назад его назначил главврачом бывший министр Андрей Карлов — с тем, чтобы он поднял тугулымскую больницу, которая была в упадке. Он старался, но теперь ему пришлось увольнять людей и сокращать места в стационаре. Некоторые моменты он ставил под сомнение, что могло не понравиться новому министру. Не исключено, что Гультяеву намекнули на увольнение», — предположил собеседник агентства. Второй собеседник считает, что критика реформы Савиновой с увольнением Гультяева никак не связаны, и он ушел сам. Главрач кратко это подтвердил. «Уволился по собственному желанию», — сказал он. Такую же позицию агентству озвучили в пресс-службе свердловского минздрава, добавив, что 24 июля был его последний день на посту. Новым врио стала Елена Титарь, которая временно руководила больницей до прихода Гультяева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач больницы Тугулыма Сергей Гультяев уволился, официально — по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил он сам. Другой инсайдер рассказал, что неофициальная причина в другом: Гультяев якобы ставил под сомнение реформу по оптимизации больницы, которую затеяла глава свердловского минздрава Татьяна Савинова. «Гультяев не во всем был согласен с Савиновой насчет оптимизации. Менее двух лет назад его назначил главврачом бывший министр Андрей Карлов — с тем, чтобы он поднял тугулымскую больницу, которая была в упадке. Он старался, но теперь ему пришлось увольнять людей и сокращать места в стационаре. Некоторые моменты он ставил под сомнение, что могло не понравиться новому министру. Не исключено, что Гультяеву намекнули на увольнение», — предположил собеседник агентства. Второй собеседник считает, что критика реформы Савиновой с увольнением Гультяева никак не связаны, и он ушел сам. Главрач кратко это подтвердил. «Уволился по собственному желанию», — сказал он. Такую же позицию агентству озвучили в пресс-службе свердловского минздрава, добавив, что 24 июля был его последний день на посту. Новым врио стала Елена Титарь, которая временно руководила больницей до прихода Гультяева.