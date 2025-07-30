Россиян предупредили о снижении ставок по депозитам на 3-4%

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Ключевая ставка по депозитам снизиться на 3-4%
Ключевая ставка по депозитам снизиться на 3-4% Фото:

После уменьшения Центробанком ключевой ставки процентные ставки по депозитам также сократятся на 3–4%. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сейчас все коммерческие банки будут синхронно снижать ставки по депозитам. Снижение может составить 3-4 пункта», — сказал Остапкович в интервью для Aif.ru. Кроме того, руководитель Центра конъюнктурных исследований подчеркнул, что ставка по депозитам сейчас уйдет в район 17, а то и 16% из максимального, когда до этого чуть ли не доходила до 22%.

Ранее руководитель Центрального банка России заявила, что ключевая ставка может быть понижена либо сохранена на текущем уровне. ЦБ установил ее на уровне 18%. Это стало уже вторым снижением ключевой ставки за последние два месяца.

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После уменьшения Центробанком ключевой ставки процентные ставки по депозитам также сократятся на 3–4%. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Сейчас все коммерческие банки будут синхронно снижать ставки по депозитам. Снижение может составить 3-4 пункта», — сказал Остапкович в интервью для Aif.ru. Кроме того, руководитель Центра конъюнктурных исследований подчеркнул, что ставка по депозитам сейчас уйдет в район 17, а то и 16% из максимального, когда до этого чуть ли не доходила до 22%. Ранее руководитель Центрального банка России заявила, что ключевая ставка может быть понижена либо сохранена на текущем уровне. ЦБ установил ее на уровне 18%. Это стало уже вторым снижением ключевой ставки за последние два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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