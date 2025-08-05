На главном танковом заводе РФ впервые создали женский резерв руководителей. Фото

На «Уралвагонзаводе» собрали кадровый резерв руководителей из 20 женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый для себя опыт женщины получали на высоких должностях УВЗ
Новый для себя опыт женщины получали на высоких должностях УВЗ Фото:

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») впервые собрали женский кадровый резерв руководителей. Прошли обучение и получили дипломы Уральского государственного экономического университета 20 сотрудниц, рассказали в пресс-службе предприятия.

«Ни одно направление деятельности Уралвагонзавода невозможно представить без участия женщин. Они ежедневно вносят огромный вклад в развитие нашего предприятия, выполняя важнейшие государственные задачи по производству бронетехники и современного подвижного состава. Они успешно справляются со множеством задач, а потому, считаю, они должны быть в авангарде — и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни», — заявил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин.

В течение пяти месяцев участницы программы — мастера, главные специалисты и начальники бюро из различных подразделений — посещали лекции в Центре подготовки персонала без отрыва от основной работы. Курсы были посвящены эффективному управлению производственными подразделениями. Практические навыки будущие руководительницы получали на должностях замначальников цехов и служб УВЗ.

Руководство УВЗ приняло решение продолжить программу. На данный момент ведется подготовка кандидатов для второго набора женского кадрового резерва.

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На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») впервые собрали женский кадровый резерв руководителей. Прошли обучение и получили дипломы Уральского государственного экономического университета 20 сотрудниц, рассказали в пресс-службе предприятия. «Ни одно направление деятельности Уралвагонзавода невозможно представить без участия женщин. Они ежедневно вносят огромный вклад в развитие нашего предприятия, выполняя важнейшие государственные задачи по производству бронетехники и современного подвижного состава. Они успешно справляются со множеством задач, а потому, считаю, они должны быть в авангарде — и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни», — заявил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. В течение пяти месяцев участницы программы — мастера, главные специалисты и начальники бюро из различных подразделений — посещали лекции в Центре подготовки персонала без отрыва от основной работы. Курсы были посвящены эффективному управлению производственными подразделениями. Практические навыки будущие руководительницы получали на должностях замначальников цехов и служб УВЗ. Руководство УВЗ приняло решение продолжить программу. На данный момент ведется подготовка кандидатов для второго набора женского кадрового резерва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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