На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») впервые собрали женский кадровый резерв руководителей. Прошли обучение и получили дипломы Уральского государственного экономического университета 20 сотрудниц, рассказали в пресс-службе предприятия.
«Ни одно направление деятельности Уралвагонзавода невозможно представить без участия женщин. Они ежедневно вносят огромный вклад в развитие нашего предприятия, выполняя важнейшие государственные задачи по производству бронетехники и современного подвижного состава. Они успешно справляются со множеством задач, а потому, считаю, они должны быть в авангарде — и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни», — заявил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин.
В течение пяти месяцев участницы программы — мастера, главные специалисты и начальники бюро из различных подразделений — посещали лекции в Центре подготовки персонала без отрыва от основной работы. Курсы были посвящены эффективному управлению производственными подразделениями. Практические навыки будущие руководительницы получали на должностях замначальников цехов и служб УВЗ.
Руководство УВЗ приняло решение продолжить программу. На данный момент ведется подготовка кандидатов для второго набора женского кадрового резерва.
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