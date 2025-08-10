В России могут разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в паспорта

Депутат выступил за возвращение отметок в паспорта бабушек и дедушек об их внуках
В России могут разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в свои паспорта при согласии родителей. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.

«Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться», — отметил Рыбальченко ТАСС. Он пояснил, что такая мера упростит старшим членам семьи решение бытовых и юридических вопросов, связанных с пребыванием и уходом за внуками.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что парламентарии все чаще получают обращения с просьбами вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспортах, которые были отменены с 2021 года. Она отметила, что это было бы логично, поскольку несмотря на перевод данных в электронный формат, информация о семейном положении должна отображаться в бумажном паспорте. С 14 июля 2021 года отметки о регистрации брака и детях вносятся только по желанию гражданина, в то время как обязательными остаются только данные о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.

