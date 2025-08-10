Роднина высказалась о жизни дочери в США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что хотела бы видеть свою дочь, 39-летнюю Алену Миньковскую, живущей в России. Сейчас Миньковская проживает в США и имеет американское гражданство.
«Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом, в России... Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет», — заявила Роднина. Об этом она сообщила в интервью изданию Sport24.
Роднина уточнила, что дочь не могла приезжать в Россию до совершеннолетия по решению отца. Позже Миньковская все же попробовала пожить на родине, однако теперь полностью сосредоточена на жизни в США, где у нее семья. По словам Родниной, теперь основная часть жизни дочери связана с Америкой.
Известно также, что сама Роднина проживала в Соединенных Штатах в течение 13 лет. В одном из своих интервью в 2022 году Миньковская рассказывала о трудностях адаптации: по ее словам, в США ее неоднократно называли «русской шпионкой» и отказывали в трудоустройстве. Миньковская также отмечала, что ей было обидно из-за введенных против ее матери санкций.
Ранее депутат Роднина рассказала о преимуществе жизни в США. Женщина заявила, что в Штатах каждый имеет право выбора, передает «Общественная служба новостей».
