Канцлера ФРГ уговаривают переговорить с Путиным хотя бы по телефону

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца публично призвали позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы согласовать решения по ситуации на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.
«Мы настоятельно призываем Фридриха Мерца провести, наконец, переговоры с Владимиром Путиным хотя бы по телефону и прийти к согласованному решению [по Украине]», — подчеркнул Хрупалла в ходе пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. По словам сопредседателя партии, подобный диалог стал бы «важным вкладом со стороны Германии» в урегулирование конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге отметил, что Москва не отказывается от контактов с Берлином и открыта к взаимодействию, если этого пожелает Мерц. В начале июля с Путиным также созвонился президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры государств обсудили не только Украину, но и обстановку на Ближнем Востоке. Это был первый за три года разговор между Макроном и Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.