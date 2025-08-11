Россияне жалуются на поломки нейросети DeepSeek

Пользователи нейросети DeepSeek столкнулись со сбоями в ее работе. Информация о сбоях находится на странице проверки статуса сервиса и на главной странице нейросети.

«Сервис недоступен. Проблема выявлена, сейчас ее решают», — говорится в сообщении на сайте. Также нейросеть выдает ошибки при попытке ввести запрос, ссылаясь на их чрезмерное количество.

Ранее, 28 июля, массовые сбои фиксировались и на портале «Госуслуги», где пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности сайта и мобильного приложения. Тогда эксперты называли причинами технические работы, DDoS-атаки и перебои у провайдеров. Пользователям рекомендовали обновить приложения и обратиться в поддержку при сохранении проблем.

