Россияне жалуются на поломки нейросети DeepSeek

Пользователи нейросети DeepSeek столкнулись со сбоями в ее работе. Информация о сбоях находится на странице проверки статуса сервиса и на главной странице нейросети.
«Сервис недоступен. Проблема выявлена, сейчас ее решают», — говорится в сообщении на сайте. Также нейросеть выдает ошибки при попытке ввести запрос, ссылаясь на их чрезмерное количество.
Ранее, 28 июля, массовые сбои фиксировались и на портале «Госуслуги», где пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности сайта и мобильного приложения. Тогда эксперты называли причинами технические работы, DDoS-атаки и перебои у провайдеров. Пользователям рекомендовали обновить приложения и обратиться в поддержку при сохранении проблем.
