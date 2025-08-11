Ереван и Баку распустили Минскую группу

Армения и Азербайджан направили странам — участницам ОБСЕ обращение, касающееся прекращения деятельности Минской группы. Об этом следует из заявления армянского МИД.
«Согласно ранее объявленной договоренности, сегодня государствам-участникам ОБСЕ было разослано совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения», — говорится в сообщени армянского внешнеполитического ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
С целью поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ. В нее в качестве сопредседателей вошли представители России, Франции и США.
Армения и Азербайджан объявили о достижении договоренности по мирному соглашению еще в марте 2025 года. Однако сам договор до сих пор не был подписан. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются два требования со стороны Баку. Во-первых, власти Азербайджана настаивают на внесении изменений в Конституцию Армении, которые исключили бы положения, предполагающие претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Во-вторых, Баку требовало окончательного роспуска Минской группы ОБСЕ, которую считает «устаревшей и неэффективной». Сегодня МИД Азербайджана и Армении разместили на своих официальных ресурсах текст мирного соглашения, который был парафирован главами внешнеполитических ведомств обеих стран еще 8 августа.
