Стало известно число украинцев, выбравших мирную сделку с Россией

Трамп: 88% украинцев в опросе выбрали мирную сделку с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
88% граждан Украины хотят, чтобы было достигнуто соглашение, заявил Трамп
88% граждан Украины хотят, чтобы было достигнуто соглашение, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По результатам опроса 88% украинцев хотят мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я видел (результаты — прим. URA.RU) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности обмена и возвращения территорий в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что часть регионов может быть передана России. Западные СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о риске потери контроля над восточными областями при заключении соглашения, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По результатам опроса 88% украинцев хотят мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. «Я видел (результаты — прим. URA.RU) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности обмена и возвращения территорий в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что часть регионов может быть передана России. Западные СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о риске потери контроля над восточными областями при заключении соглашения, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...