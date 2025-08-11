Стало известно число украинцев, выбравших мирную сделку с Россией

По результатам опроса 88% украинцев хотят мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
«Я видел (результаты — прим. URA.RU) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности обмена и возвращения территорий в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что часть регионов может быть передана России. Западные СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о риске потери контроля над восточными областями при заключении соглашения, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.