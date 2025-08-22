В Екатеринбурге стартовал книжный фестиваль «Красная строка». С 22 по 24 августа горожане смогут купить книги, комиксы и сувениры по ценам ниже, чем в магазинах. Что интересного привезли на Урал в этом году — в обзоре URA.RU.
Манга про дроны
Издательство «ДМК Пресс» выпускает книги для качественного образования. Из интересного в ассортименте на фестивале — «Занимательная манга. Дроны». В ней героиня Аска Сорано решает научиться управлять дронами. В иллюстрациях читателей знакомят с азами и нюансами при управлении БПЛА. Также есть манга про цифровые схемы, квантовую механику, сопротивление материалов, автоматическое управление и многое другое.
Неформатные «тихие» книги
Издательство «Городец» привезло два интересных детских издания — «Верта и карандаш» и «Верта и яйцо». Это «тихие» книги о стрекозе, где практически нет текста и комментариев, поэтому читатель должен додумать и интерпретировать картинки самостоятельно, а также может в них порисовать. Формат у книг тоже непривычный — он вытянутый, что соответствует авангардному направлению современного западного книгоиздания.
Труды Сталина и Ленина
На «Красной строке» можно даже найти книги советских лидеров Иосифа Сталина «Вопросы ленинизма» (точная копия 1952 года) и Владимира Ленина «О национальной гордости великороссов. Социализм и война». Издания отражают идеологические взгляды и погружают в контекст времени. Найти их можно на стенде издательства «Универсалист».
Настольная игра с Михаилом Шафутинским
Wizart Comics, который пару лет назад покорил екатеринбуржцев отрывным календарем с песней «3 сентября» шансонье, привез новинку — настольную игру. В центре поля находится календарь, который нужно защищать от монстров. Главным персонажем в оформлении выступает Михаил Шафутинский.
Книжный чай
Среди обширного ассортимента попадаются и забавные вещи «в подарок». Например, чайный набор «Книжная полка», в каждой пачке находится 12 мини-книг с цитатами и 12 упаковок для одноразовой заварки в ситечке. Есть варианты с цитатами из книг Александра Пушкина, Михаила Зощенко, на тему мужчин, полководцев и с сатирическими высказываниями. Найти такой сувенир можно в палатке магазина «Дом книг».
