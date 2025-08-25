В Челябинске впервые на речном трамвайчике во время плавания зарегистрировали браки сразу нескольких влюбленных пар. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по делам ЗАГС региона.
«Сегодня 25.08.2025 в Челябинской области состоялось уникальное событие: массовая регистрация брака на речном трамвайчике. Ровно в 12:00 речной трамвайчик отправился в плавание под традиционный звон корабельной рынды, звук возвестил о начале совместного пути молодоженов», — сообщила пресс-служба челябинского ЗАГСа в telegram-канале.
Церемонию сопровождала живая скрипка. Молодые обменялись кольцами под аплодисменты волн, свидетелями стала сама природа, говорят в ЗАГСе. Пары с заключением брака поздравила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Людмила Рерих. Новобрачным она вручила свидетельство о регистрации брака и лампаду — символ семейного очага.
Челябинские ЗАГСы ранее работали в выходной день ради молодых, желающих пожениться в красивую дату 25.05.25. Дата стала одной из популярных по количеству поданных заявлений на регистрацию брака.
