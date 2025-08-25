Челябинский губернатор Текслер открыл региональный Кубок по хоккею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Символическое вбрасывание провели Алексей Текслер и ветеран «Трактора» Юрий Шумаков
Символическое вбрасывание провели Алексей Текслер и ветеран «Трактора» Юрий Шумаков Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер символическим вбрасыванием шайбы открыл региональный Кубок по хоккею с участием четырех команд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Приветствуем всех на открытии традиционного предсезонного турнира — Кубка губернатора по хоккею. Спасибо большое командам, которые приехали на турнир, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Желаю всем нашим ребятам новых достижений, новых побед, а всем болельщикам ярких эмоций», — пожелал Текслер.

Символическое вбрасывание Текслер провел с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым, который сыграл 702 матча в высшей лиге и в этом году отпраздновавший 75-летний юбилей.

Кубок Губернатора по хоккею пройдет с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. В этом году за Кубок поборются четыре команды КХЛ: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. В момент написания этого материала «Трактор» проигрывает 0:2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер символическим вбрасыванием шайбы открыл региональный Кубок по хоккею с участием четырех команд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Приветствуем всех на открытии традиционного предсезонного турнира — Кубка губернатора по хоккею. Спасибо большое командам, которые приехали на турнир, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Желаю всем нашим ребятам новых достижений, новых побед, а всем болельщикам ярких эмоций», — пожелал Текслер. Символическое вбрасывание Текслер провел с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым, который сыграл 702 матча в высшей лиге и в этом году отпраздновавший 75-летний юбилей. Кубок Губернатора по хоккею пройдет с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. В этом году за Кубок поборются четыре команды КХЛ: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. В момент написания этого материала «Трактор» проигрывает 0:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...