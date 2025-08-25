Челябинский губернатор Текслер открыл региональный Кубок по хоккею

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер символическим вбрасыванием шайбы открыл региональный Кубок по хоккею с участием четырех команд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Приветствуем всех на открытии традиционного предсезонного турнира — Кубка губернатора по хоккею. Спасибо большое командам, которые приехали на турнир, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Желаю всем нашим ребятам новых достижений, новых побед, а всем болельщикам ярких эмоций», — пожелал Текслер.
Символическое вбрасывание Текслер провел с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым, который сыграл 702 матча в высшей лиге и в этом году отпраздновавший 75-летний юбилей.
Кубок Губернатора по хоккею пройдет с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. В этом году за Кубок поборются четыре команды КХЛ: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. В момент написания этого материала «Трактор» проигрывает 0:2.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!