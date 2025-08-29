В Кушве (Свердловская область) пропал 16-летний Юрий Макаров. Его местоположение неизвестно с 17 августа, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Макаров Юрий Максимович, 16 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Юрия — 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи парень был одет в черные штаны, кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
