В Свердловской области уже полторы недели ищут подростка. Фото

Молодого парня не могут найти уже больше недели (архивное фото)
© Служба новостей «URA.RU»
Молодого парня не могут найти уже полторы недели (архивное фото)
Молодого парня не могут найти уже полторы недели (архивное фото)

В Кушве (Свердловская область) пропал 16-летний Юрий Макаров. Его местоположение неизвестно с 17 августа, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Макаров Юрий Максимович, 16 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Юрия — 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи парень был одет в черные штаны, кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

