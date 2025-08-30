Ряд государств Евросоюза рассматривал возможные юридические пути для перехода от принципа единогласия к механизму квалифицированного большинства при принятии ряда решений внутри блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
«Группа из десяток стран изучали неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством», — отмечает агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в субботу в Копенгагене.
Помимо этого, в документе перечислены варианты «страховочных механизмов», которыми могли бы воспользоваться страны ЕС. Подчеркивается также, что принцип согласия является фундаментальным элементом функционирования блока. В агентстве отметили, что внедрение такого подхода к голосованию даст возможность более оперативно и решительно реагировать на возникающие вызовы и устранит возможность блокировки решений отдельными странами при наличии широкой поддержки среди остальных членов объединения.
В мае глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради прекращения сотрудничества с Россией и продолжения конфликта на Украине готов прибегнуть к крайне недемократическим шагам, включающим нарушение собственных процедур, предусматривающих обязательность единогласного одобрения всех 27 стран-членов по ключевым вопросам. Он также напомнил, что европейские договоры четко регламентируют перечень случаев, когда требуется полное согласие всех государств блока.
