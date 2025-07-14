В России может появиться бесплатная стерилизация домашних животных

В Государственной думе предложили ввести бесплатную стерилизацию домашних животных. Сейчас такая услуга доступна лишь в некоторых регионах и для определенных категорий граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.
«Считаю необходимым рассмотреть введение на федеральном уровне программы бесплатной стерилизации домашних кошек и собак по желанию граждан во всех субъектах РФ. Подобная мера позволит повысить уровень ответственности и оказать социальную поддержку семьям и гражданам», — передает слова депутата Life.ru.
Ранее правительство РФ утвердило увеличение штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. В частности, для физических лиц сумма взыскания может достигать до 50 тысяч рублей вместо, тогда как должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит ответственность в размере до 300 тысяч рублей, что в десять раз превышает текущий верхний предел.
Ранее в Госдуме внесли законопроект об ужесточении ответственности для владельца животных. Его автором выступила группа парламентариев под руководством Нины Останиной, возглавляющей комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Инициатива предполагает значительное ужесточение в виде увеличения штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. В частности, для физических лиц сумма взыскания может достигать до 50 тысяч рублей вместо, тогда как должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит ответственность в размере до 300 тысяч рублей, что в десять раз превышает текущий верхний предел.
Также в России с 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на содержание дома некоторых диких животных. Среди них: львы, тигры, жирафы, дельфины, хищные птицы. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц. Исключения сделаны для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных организаций с лицензией.
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