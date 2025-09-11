Дрон попал в дом польской пары во время их совместного просмотра телевизора

В Польше дрон упал на дом пожилой супружеской пары, пишет Reuters
В Польше дрон упал на дом пожилой супружеской пары, пишет Reuters
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

В деревне Вырыки-Воля на востоке Польши беспилотник врезался в двухэтажный кирпичный жилой дом, где в этот момент пожилые супруги смотрели телевизор. По нему шла программа, в которой показывали репортаж о появлении дронов в небе над страной. Об этом сообщил один из пенсионеров, Томаша Весоловский. 

«Я включил телевизор, и все новости были об этом массовом полете дрона, и через некоторое время я услышал, как над мной пролетает самолет... и вдруг что-то прогремело, свет упал с потолка в гостиной на нижнем этаже», — сказал Весоловски агентству Reuters. Ему удалось выжить.

Крыша дома оказалась уничтожена, а обломки были разбросаны по всей спальне. По его словам, объект теперь подлежит сносу. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальность полета российских дронов, использованных при нанесении ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, составляет не более 700 километров. Таким образом в ведомстве опровергли информацию, что в Польшу якобы вторглись дроны армии страны. Обломки БПЛА обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. В то же время в Минобороны заявили об отсутствии планов поражать объекты на в Варшаве во время ударов по украинским предприятиям ВПК.

