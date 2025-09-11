Во Франции 34 полицейских и жандарма пострадали в ходе беспорядков

Во Франции 10 сентября прошли массовые акции протеста против политики правительства. В ходе столкновений с демонстрантами пострадали 34 сотрудника полиции и жандармерии. Об этом сообщает газета Le Figaro.
По данным издания, в результате протестов было задержано 675 человек, из которых 549 остаются под стражей. В Париже, где ситуация оказалась наиболее напряженной, задержаны 280 человек, 183 из них продолжают находиться под арестом.
Согласно официальным заявлениям министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, протестные акции прошли в различных городах страны и собрали почти 200 тысяч человек. В ответ на попытки демонстрантов блокировать транспортные развязки, склады и другие важные объекты, силы правопорядка провели около 50 специальных операций по их разблокированию.
