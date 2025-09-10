Около 200 тысяч человек участвуют в протестах по всей Франции

Число протестующих по всей Франции достигло 175 тысяч человек. Об этом стало известно из данных французского МВД.
«Число участников протестов — 175 тысяч по всей стране», — передает данные МВД телеканал BFMTV. Массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все» проходят 10 сентября по всей территории республики.
Уточняется, что в общей сложности ожидается проведение более 700 различных акций протеста. Среди участников движения замечены бывшие активисты протестов «желтых жилетов». Для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
По имеющейся информации, причиной протестов стало недовольство населения планами правительства по сокращению социальных расходов. Как сообщалось ранее, власти намеревались сэкономить 43,8 миллиарда евро, отказавшись от индексации пенсий и социальных выплат, а также предложив отменить некоторые официальные праздники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.