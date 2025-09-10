В Париже люди начали перекрывать улицы из-за законопроекта о бюджете на 2026 год

В центре Парижа и на его окраинах демонстранты перекрывают дороги, жгут костры и устраивают акции гражданского неповиновения. Причиной волнений стал законопроект о бюджете на 2026 год, который предусматривает значительное сокращение государственных расходов.
Как передает корреспондент РИА Новости, с самого утра протестующие начали собираться на ключевых транспортных узлах Парижа. На площади Ла-Шапель демонстранты заблокировали движение автомобилей, а на востоке города у одного из лицеев на дорогу был вывален и подожжен мусор. Это полностью парализовало движение в районе, на место были стянуты значительные силы полиции в полной экипировке.
Попытки блокировать движение происходили и на парижской кольцевой автодороге. По информации портала Actu Paris, в разное время протестующим удалось перекрыть около шести важных транспортных развязок. В окрестностях Тулузы, как сообщает газета Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии. В результате этого была нарушена работа системы семафоров, движение поездов по линии было полностью остановлено.
Протесты не ограничились только Парижем. По всей стране проходят более 700 акций под лозунгом «Заблокируем все». Ожидается, что в них примут участие порядка 100 тысяч человек. К движению присоединились бывшие участники протестов «желтых жилетов». Основной причиной стал законопроект о государственном бюджете на 2026 год, представленный в июле бывшим премьер-министром Франции Франсуа Байру. Документ предусматривает сокращение расходов на сумму 43,8 миллиарда евро, что на 3,8 миллиарда больше, чем планировалось ранее.
Согласно проекту бюджета, не будет проведена индексация пенсий и социальных выплат. Кроме того, ни одно министерство, за исключением министерства обороны, не получит увеличения финансирования. Военное ведомство, напротив, ожидает дополнительное финансирование в размере 3,5 миллиарда евро в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире. Еще одной мерой, вызвавшей недовольство населения, стало предложение отменить статус официальных праздников для некоторых дат. Обсуждается возможность сделать рабочими дни, ранее считавшиеся праздничными, например, День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая.
