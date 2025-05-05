Прокуратура Копейска проверит, почему с памятника исчезают имена фронтовиков

Прокуратура Копейска (Челябинская область) организовала проверку по публикации СМИ о реакции жителей на реставрацию мемориала «Книга памяти». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Копейска организовала проверку публикации средств массовой информации по вопросу реставрации мемориала „Книга памяти“. В ходе проверки будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления и подрядной организацией требований федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту памятника», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Реакция прокуратуры появилась после сообщения в местном паблике. Читатель возмущался последствиями только что завершенного ремонта мемориала.
Раньше фамилии фронтовиков были выбиты на мраморных плитах. В ходе ремонта плиты заменили на гранитные, а фамилии нанесли краской. После прошедших осадков фамилии начали стираться. Житель Копейска назвал это актом кощунства над памятью павших.
Мемориал находится на проспекте Победы. Он представляет собой памятник солдату. У подножия мемориалу расположены плиты с более чем пяти тысячами фамилий жителей Копейска, не вернувшихся с войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!