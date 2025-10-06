Украинский беспилотник упал на НПЗ в Туапсе

ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ
ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ Фото:
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками приграничные регионы России в ночь на 6 октября. Под ударом оказался Краснодарский край. Местный оперштаб подтвердил падение дрона в районе Туапсинского НПЗ. Также сообщается о двух пострадавших.

«Обломки беспилотника упали рядом с Туапсинским НПЗ, есть двое пострадавших», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано в telegram-канале регионального объединения.

