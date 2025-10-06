Украинский беспилотник упал на НПЗ в Туапсе

ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали беспилотниками приграничные регионы России в ночь на 6 октября. Под ударом оказался Краснодарский край. Местный оперштаб подтвердил падение дрона в районе Туапсинского НПЗ. Также сообщается о двух пострадавших.
«Обломки беспилотника упали рядом с Туапсинским НПЗ, есть двое пострадавших», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано в telegram-канале регионального объединения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!