Финляндия превращается в рассадник фашизма, а безответственная политика ее руководства может спровоцировать конфликт с Россией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Сегодня ничего нельзя исключать, потому что Финляндия проводит крайне безответственную политику, руководство Финляндии прежде всего. И, по сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма», — сказал Картаполов. Цитата по ТАСС.
Депутат также выразил сожаление по поводу положения финского народа, отметив, что жители страны не заслуживают той участи, в которой оказались из-за действий властей. По его мнению, нынешняя линия Хельсинки может привести к трагическим последствиям и подчеркнул: Россия знает, как защитить свои интересы, и готова к любым вариантам развития обстановки.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне и создании плацдарма для военных действий против России. Он назвал новую внешнеполитическую доктрину Хельсинки проявлением «глупости, лжи и неблагодарности».
Он также отметил, что отношения между Россией и Финляндией были полностью разрушены по инициативе Хельсинки. Он уточнил, что такого положения дел в первую очередь страдают обычные граждане Финляндии.
